Mbappé sigue pulverizando récords en Champions con una cuenta pendiente

Kylian Mbappé se ha propuesto batir todos los registros en Champions League, al menos en lo que a números se refiere, y ya es el quinto máximo goleador de la historia de la competición con 72 goles. El delantero del Real Madrid superó la cifra de 71 tantos establecida hace más de 15 años por Raúl González y que entonces le convertía en el mayor realizador de la competición. Después llegaron los Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski y Benzema, los que ahora se sitúan por delante del jugador del conjunto blanco.

Mbappé está decidido a ser el rey de la Champions y, de momento, va camino de conseguirlo. El futbolista, que debutó en la máxima competición hace ya 11 temporadas, en la 2016-2017, siendo el responsable de guiar al Mónaco hasta las semifinales con apenas 17 años. Ahora, con 27, suma ya 100 partidos, siendo el futbolista más joven en lograrlo, habiendo marcado 72 tantos en ellos, con Mónaco (6), PSG (42) y Real Madrid (24).

Mbappé ya mira otro récord, que es el de superar a Cristiano Ronaldo como máximo goleador, aunque para ello tendrá prácticamente que doblar sus actuales registros goleadores. Por el momento, tiene por delante a su compatriota Karim Benzema, que sumó 90 dianas en su carrera en la máxima competición.

Con el conjunto madridista ha marcado 24 goles en apenas 27 partidos, saliendo a casi gol por encuentro. En su primera temporada en el Bernabéu marcó sólo seis goles en los 14 partidos que jugó. El Real Madrid alcanzó los cuartos de final, siendo eliminado ante el Arsenal. Jugó menos el curso pasado, en el que el conjunto blanco se quedó en la misma fase, aunque entonces, en 11 partidos, convirtió 15 goles. Este curso lleva dos en dos, puesto que le hizo uno al Inter y otro a la Roma.

La cuenta pendiente de Mbappé en Europa

Pero aún le queda un debe. La cuenta pendiente de Mbappé que le empaña todos estos récords. El jugador del Real Madrid, precoz en la mayoría de los registros, llegó a la capital de España con un objetivo claro: ganar una Champions que se le había resistido con el PSG.

Desde su salida de París, el conjunto parisino ha firmado la etapa más gloriosa de su historia, con la consecución de dos Champions League consecutivas, y buscan una tercera que les permita igualar al Madrid de Zidane. Aterrizó en 2024 en un equipo que venía de ser campeón de Europa y que es el rey absoluto de esta competición, pero en los siguientes años, con él en plantilla, han caído en cuartos de final ante Arsenal y Bayern.

Por mucho que Mbappé pulverice los registros en Europa de jugadores como Benzema, Lewandowski, Messi o Cristiano, le quedará saldar esa cuenta pendiente que tiene con la Orejona. Algo que sí que consiguieron todos los que tiene por delante y también un Raúl que la levantó tres veces con el conjunto blanco.

Pese a la cantidad de goles marcados desde su llegada, al francés le queda liderar al Real Madrid hacia un nuevo triunfo en la máxima competición, algo que ya ha demostrado en su carrera con Francia, a la que ha guiado en los últimos años a ganar el Mundial 2018 y a la final del 2022, convirtiéndose además en el jugador con más goles en la historia de las copas del mundo.