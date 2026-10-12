Mbappé lidera la encuesta de ‘L’Equipe’ para ganar el Balón de Oro con Lamine Yamal fuera del podio

La gala del Balón de Oro está a la vuelta de la esquina y, con los votos ya cerrados, han comenzado las predicciones del que podría ser el ganador el próximo 26 de octubre. El morbo está principalmente entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, pero, desde Francia, las encuestas apuntan a que el jugador del Real Madrid es el gran favorito, arrasando al resto de candidatos. Pero, lo más sorprendente, es que el jugador del Barcelona no aparece entre los tres más votados.

La votación ha sido en la famosa revista L’Equipe, medio líder en el país galo, donde se organiza la gala, aunque sea France Football la encargada de anunciar el nombre en Londres. Y Mbappé sería el próximo ganador del Balón de Oro con un 34,2% de los votos. El segundo favorito sería Kvaratskhelia, campeón de la Ligue 1 y la Champions con el PSG, con un 24,3%. Cerrando el podio estaría Harry Kane, Bota de Oro con el Bayern, con un 8,6%. Ni rastro de Lamine Yamal pese a haber ganado Liga y Supercopa con el Barcelona y el Mundial con España.

También sorprende que no esté entre los favoritos ningún jugador de nuestra selección, que maravilló al mundo, incluido ante una Francia que arrasó con ella en semifinales. Donde sí aparece Lamine es en el Trofeo Koppa (mejor jugador joven del año) con un 43,3%, por delante de Pau Cubarsí (22%) y Zaïre-Emery (17,6%). En el Balón de Oro femenino dan por campeona a Alexia Putellas con un 26,9% por delante de jugadoras francesas como Selma Bacha (12,9%) y Wendie Renard (6,6%).

Aunque aún quedan semanas para conocer quién ganará el Balón de Oro, el morbo crece con el paso de los días. Tanto Mbappé como Lamine han confesado en varias ocasiones que han dado motivos al mundo para ser merecedores del trofeo. En Londres se conocerá al sucesor de Dembélé, pero en Francia ya han dado su veredicto particular. Otros jugadores como Rodri, Fabián, Messi son otros de los también ausentes, pero la de Lamine es la que más chirría con diferente. Aun así, el país galo tiene claro que Mbappé es el que tiene más argumentos para levantar el trofeo por primera vez en su carrera.