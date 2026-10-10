Mbappé recibe pitos en el Bernabéu tras la polémica del parón y Vinicius también

28 días después, el Real Madrid volvía a su casa y Kylian Mbappé vivía un juicio en el Santiago Bernabéu. Una parte de la afición madridista pitó al francés desde el calentamiento y, sobre todo, al ser nombrado por la megafonía del estadio. Tímidos silbidos que se repitieron durante las primeras veces en las que recibió el balón durante el partido de Liga contra el Villarreal. Un sector de la parroquia blanca no olvida sus deslices a lo largo de este parón de selecciones y así lo manifestó.

Mbappé, como aseguró José Mourinho en la previa, fue titular este sábado. Casi tres semanas después del último encuentro, de aquel fatídico derbi en el Metropolitano, el Real Madrid regresaba a la competición con su estrella en el foco de los debates, tanto por los medios de comunicación como por un sector de su afición que cada vez es mayor.

Algunos aficionados del Bernabéu ajusticiaron a Kylian con pitos que tienen varios motivos, aunque todos parten desde la noche en la que se lesionó tras marcar en un choque con Francia. El delantero volvió a Madrid para ser sometido a pruebas y estas indicaron una hiperextensión de la cápsula posterior de su rodilla izquierda. A partir de ahí empezó el lío.

Un viaje a Francia, en el que fue pillado en una discoteca junto a su pareja, y otro a Suiza, donde él mismo publicó un vídeo subido en bicicleta poco después de que su entrenador afirmase que los jugadores lo tenían prohibido. A esto se sumó un regreso tardío, con permiso del club, mientras sus compañeros entrenaban, y un entrenamiento en solitario esa misma tarde.

Mourinho le exculpó de todo y, lejos de criticar su comportamiento, acusó a la prensa de hacer el «ridículo», pero algunos madridistas no le han comprado el discurso. «Que el Bernabéu pite es uno de vuestros objetivos. No es necesario ser Einstein para entenderlo. Mi esperanza es que el Bernabéu sea capaz de ser justo… y ser justo es ser inteligente. Yo prometo que un jugador del Real Madrid que no se comporte como jugador del Real Madrid no va a estar en el banquillo. No van a poder pitarlo porque va a estar en casa», sentenció el portugués en rueda de prensa.