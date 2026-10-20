Cucurella encuentra la felicidad con Diomande

Cucurella se siente feliz con Diomande. El Real Madrid encontró contra el Sevilla una sociedad en la izquierda que mejora a sus dos protagonistas y ofrece a Mourinho una solución para el Clásico. El marfileño desequilibró, participó en las acciones de los cuatro goles y cerró la noche con un derechazo a la escuadra. Por detrás, el lateral español encontró un compañero con el que entenderse, avanzar y dar sentido a sus intervenciones. Una conexión que ayuda a explicar la mejor cara del conjunto blanco.

La presencia de Diomande cambia las posibilidades de Cucurella. Cuando el lateral recibe, tiene por delante a un futbolista que amenaza al espacio, ofrece una salida por fuera y puede resolver un uno contra uno. Ese movimiento obliga al rival a tomar decisiones. Si adelanta la presión sobre el internacional español, deja metros para la carrera del extremo. Si retrocede para protegerse del marfileño, permite que Cucurella avance y encuentre con más tranquilidad el siguiente pase.

El lateral tiene un socio que da continuidad a su juego. Puede apoyarse en él, acompañar la acción y elegir cuándo incorporarse. La amenaza de Diomande también le permite intervenir sin la obligación de ser quien aporte siempre la profundidad. El extremo estira al equipo y Cucurella encuentra espacio para participar desde atrás. El Real Madrid gana alternativas en un costado que ante el Sevilla funcionó con mucha más naturalidad.

La actuación del español reflejó esa comodidad. Estuvo más seguro con el balón, dio continuidad a las posesiones y eligió mejor los momentos para avanzar. Diomande contribuyó a crear un escenario favorable, aunque la mejoría también tuvo una explicación colectiva. Con Güler dando criterio en el centro del campo y más opciones para asociarse, el Madrid pudo enlazar pases y evitar que cada ataque terminase convertido en una carrera de vuelta hacia su portería.

Esa relación entre atacar mejor y defender en mejores condiciones resulta importante para Cucurella. Tener un extremo que obliga al adversario a retroceder ayuda a ganar metros y permite al equipo instalarse más arriba. Eso exige mantener la concentración cuando se pierde el balón, pero ofrece una base más favorable para recuperar posiciones. Ante el Sevilla, el lateral acompañó esa mejora con intensidad y atención en los duelos.

Una sociedad de Clásico

Mourinho tiene motivos para mantener la pareja en el Camp Nou. Diomande se ha ganado la continuidad por su capacidad para romper partidos, mientras que Cucurella sale reforzado de una noche en la que encontró respuestas a su alrededor. El reto será sostener esa conexión frente a un rival de mayor exigencia, con menos margen para equivocarse y más castigo si el equipo se desordena.

El marfileño todavía debe afinar decisiones y entregas, pero su presencia ya tiene efectos más allá de los goles. Hace retroceder defensas, abre líneas de pase y ofrece al lateral una referencia con la que construir. Cucurella lo agradece. Contra el Sevilla, el Madrid encontró en la izquierda una sociedad que mejora el ataque y ayuda a que el internacional español juegue con más confianza. Una buena noticia a las puertas del Clásico.