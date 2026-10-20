Laporta ataca al Real Madrid como nunca por el ‘caso Negreira’: «Han perdido toda la credibilidad»

Joan Laporta ha hablado en la previa del partido de Champions entre el Barcelona y el PSG, pero no olvida su obsesión con el Real Madrid. A raíz de una semana muy caliente por los arbitrajes en la liga, el presidente culé aprovechó una entrevista en Francia para atacar al club blanco por buscar justicia con el ‘caso Negreira’. Un cabreo en el que insinuó que en el Santiago Bernabéu se ha perdido credibilidad y que actualmente existe un fuerte conflicto entre ambas instituciones.

«Ya no hay relación, incluso diría que hay un enfrentamiento. Quieren desviar la atención en el ‘caso Negreira’, pero no hay nada. Han perdido toda la credibilidad a nivel institucional y deportivo e intentan justificarlo por todos los medios mintiendo porque no ganan nada desde hace dos años. Creo que se han equivocado y están pagando el precio», comentó. Es más, aunque pasaron varias horas, Laporta volvió a encender la mecha en la comida de directivas con Al-Khelaifi cuando le preguntaron sobre la polémica arbitral en el Real Madrid-Sevilla por la no expulsión a Arda Güler: «Lo del Madrid ya habrá tiempo de hablarlo a partir de mañana porque tiene mucha miga».

Incluso se atrevió a aconsejar al Real Madrid por la gestión de individualidades, hablando sutilmente de Mbappé: «No puede funcionar tener más de un gallo en el mismo corral, eso nunca funciona. La prioridad es el trabajo colectivo y el espíritu de equipo. Han gastado mucho dinero para fichar muchos jugadores, pero no han conseguido los resultados esperado».

Por contra, Laporta ensalzó el trabajo que está haciendo el Barcelona por estar delante del conjunto blanco en Liga: «Dominamos porque trabajamos con responsabilidad y rigor. Por eso hemos ganado tres en cuatro años. Tenemos grandes talentos que vienen de otras culturas y conseguimos formar un equipo con una armonía que funciona bien. Esto es gracias a Flick y Deco». Y, para colmo, reflejó su gran relación con Al-Khelaifi: «Nuestra relación es de amistad. Está haciendo un gran trabajo en el PSG y la ECA. Le felicito», dijo en L’Equipe. Tampoco se olvidó de Ceferín, al que calificó como «el mejor presidente que puede estar al frente de la UEFA». Una guerra que se calentará de cara al Clásico de este domingo en el Camp Nou.