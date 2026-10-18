Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Sevilla

El Real Madrid sigue la estela del Barcelona y el Atlético de Madrid en la clasificación de la liga. Tras su victoria en el partido de la jornada 9 de la Liga ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu (4-1), los blancos ascienden hasta la tercera posición de la tabla tras la derrota del Betis ante el Barcelona. Los de Mourinho llegarán al Clásico terceros, a seis puntos del eterno rival.

Arda Güler inauguró el marcador con un zurdazo mágico ante el que nada pudo hacer Vlachodimos. Siete minutos después, Kylian Mbappé se inventó una auténtica obra de arte para dejar sentado al meta sevillista y anotar el 0-2. Otro golazo que ponía tierra de por medio antes del descanso. Este Madrid tenía otra pinta, mucho mejor que la de los últimos partidos.

Ya en la segunda mitad, los locales continuaron con su dominio del choque y ampliaron la renta. Mbappé, de penalti, hacía el 3-0. Un resultado que dejaba prácticamente sentenciado el encuentro. Manu Bueno recortaba distancias a diez minutos del final, pero Diomande enterró cualquier esperanza de remontada con el definitivo 4-1 dos minutos después.

De esta forma, el Real Madrid llegará al Clásico tercero, a seis puntos del Barcelona y a uno del Atlético en la clasificación de la Liga. Una victoria fundamental para coger aire y confianza de cara a la visita al Camp Nou el próximo domingo, donde intentarán reducir la diferencia con el Barça en la clasificación de la Liga.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 27 puntos Atlético de Madrid – 22 Real Madrid – 21 Betis – 19 Real Sociedad – 16 Sevilla – 14 Alavés – 11 Celta de Vigo – 11 Deportivo – 11 Osasuna – 11 Athletic Club – 9 Villarreal – 9 Espanyol – 8 Rayo Vallecano – 8 Getafe – 8 Racing – 8 Levante – 7 Elche – 7 Valencia – 6 Málaga – 4

Resultados de la 9ª jornada de Liga

Deportivo de La Coruña 1-1 Levante

Espanyol 0-1 Atlético de Madrid

Villarreal 0-0 Elche

Betis 2-5 Barcelona

Valencia 0-0 Athletic Club

Osasuna 2-0 Racing de Santander

Celta de Vigo 2-1 Alavés

Málaga 2-5 Real Sociedad

Real Madrid 4-1 Sevilla

Queda por disputarse: