Entradas para el Real Madrid – RB Leipzig de la Champions League: precio y cómo comprarlas para ir al Santiago Bernabéu

El Real Madrid disputará la tercera jornada de la UEFA Champions League en el Santiago Bernabéu ante el RB Leipzig. El equipo alemán ya es un «clásico» en los enfrentamientos continentales y medirá el momento de forma del conjunto de José Mourinho.

Lo hará tras visitar a la Roma en la segunda ronda (14 de octubre) y vencer al Inter (1-0) en el partido inaugural. Con un nuevo título europeo en el horizonte para los merengues, el partido ante el Leipzig será crucial en una dura fase liga, donde el Real Madrid, hasta el momento, no se ha clasificado nunca entre los ocho mejores.

Consulta toda la información sobre el partido y cómo conseguir las entradas para acudir al espectáculo único del estadio de Chamartín.

Cuándo se juega el Real Madrid – RB Leipzig

El Real Madrid – RB Leipzig de la tercera jornada de la UEFA Champions League se disputa el próximo miércoles 21 de octubre a las 21:00 h en el Santiago Bernabéu.

El feudo blanco acogerá un nuevo duelo de una de las competiciones más bonitas y disputadas que existen en el deporte. Con la victoria ante el Inter en la primera jornada para ‘inaugurar’ el torneo, los de Mourinho quieren seguir haciendo de su casa un fortín.

Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid – RB Leipzig de la Champions

Las entradas para el Real Madrid – RB Leipzig de la Champions League en el Santiago Bernabéu del próximo miércoles 21 de octubre cuentan con diferentes precios en función de los asientos asignados.

Los precios oscilan entre los 150 euros en el cuarto anfiteatro de los laterales y los 275 en la tribuna de los mismos, pasando por las diferentes secciones. En el caso de los fondos, los precios oscilan desde los 190 euros en el segundo anfiteatro hasta los 230 en la tribuna norte.

A su vez, el Real Madrid ofrece entradas VIP desde 395 euros, asociadas a las mejores localidades y a una experiencia específica en el Santiago Bernabéu.

Dónde comprar entradas para el Real Madrid – RB Leipzig

Las entradas para el Real Madrid – RB Leipzig de la jornada 3 de la UEFA Champions League se pueden comprar a través de la web oficial del Real Madrid, con distinción en función de la condición de cada aficionado.

El primer turno corresponde a los socios abonados, que disponen de un 30% de descuento. Su periodo de venta comenzó el pasado viernes 2 de octubre.

Posteriormente se habilitaron los accesos para los socios afectados por UEFA, también con un descuento del 30%, desde el lunes 5 de octubre. El día siguiente, el martes 6 de octubre, se habilitó la compra de entradas a los socios no abonados, a las 12:00 h de la mañana.

El grupo de Madridistas Platinum/Premium pudo acceder a la venta el pasado jueves 8 de octubre, mientras que el público general tiene la posibilidad de comprar entradas desde el viernes 9 de octubre a las 10 h de la mañana, fecha en la que se abrió la ‘ventana’ definitiva.