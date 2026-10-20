Los chefs españoles coinciden: «Las judías verdes mejoran muchísimo y dejan de ser insípidas y sosas si añades un toque de pimentón sin quemarlo y una guarnición de patatas cocidas»

Las judías verdes son uno de esos alimentos que muchas personas consumen más por obligación que por gusto. Sin embargo, encontrar la manera adecuada de cocinarlas puede cambiar por completo esta percepción. Con unos pocos ingredientes y algunos trucos sencillos, es posible transformar esta verdura, a menudo considerada insípida, en un plato mucho más sabroso.

Las judías verdes son ricas en fibra, vitaminas C y K, ácido fólico y minerales como el potasio. Su consumo favorece el correcto funcionamiento del sistema digestivo, al tiempo que ayuda a mantener una alimentación equilibrada y aporta pocas calorías. Además, contienen antioxidantes que protegen las células frente al daño oxidativo.

El truco definitivo para hacer las judías verdes

«Mejoran mucho y dejan de resultar insípidas y sosas si incorporas un poco de pimentón sin dejar que se queme y las acompañas con patatas cocidas», explica el cocinero Carlos Gómez, conocido en redes sociales como Charlito Cooks.

Si hay un ingrediente que puede transformar las judías verdes en un plato mucho más completo, ese es la patata. Puedes cocerla en la misma olla que las judías para tener ambos ingredientes listos a la vez o prepararla por separado en el microondas. El chef José Andrés recomienda cocer las patatas en agua con una pizca de sal durante aproximadamente 16 minutos.

Si buscas una alternativa rápida recomienda utilizar el microondas. «Córtalas por la mitad y mételas en un cuenco apto para microondas. Añade un puntito de sal y un chorrito pequeño de agua». Además de acompañarlas con patatas cocidas, preparar un sofrito de ajo es otra forma de potenciar el sabor de las judías verdes. El cocinero recomienda picar un par de dientes de ajo y dorarlos ligeramente en la sartén. «Dóralos 30 segundos, que no coja mucho color porque sino amarga», explica.

Finalmente, para potenciar el sabor de las judías verdes con patatas, el pimentón es el ingrediente que marca la diferencia. Lo ideal es incorporarlo mientras se saltean las verduras y las patatas, tal como recomienda el chef, para que se integre bien con el resto de los ingredientes y aporte un toque extra de sabor al plato.

Judías con jamón y huevo escalfado

#huevoescalfado #recetasfaciles #menu #batchcooking ♬ Cooking Time – Lux-Inspira @chefmspin.recetas 🥬🍳 JUDÍAS VERDES CON JAMON Y HUEVO ESCALFADO —> receta fácil, saludable y lista en 15 minutos 💯🤤 Un plato ligero pero con un toque espectacular: judías al dente con sofrito… y coronadas con un huevo escalfado perfecto y jugoso. 🥚✨ ♥️💾 GUARDA esta receta y SÍGUEME . 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @chefmspin.recetas ✅ ➖JUDÍAS VERDES CON HUEVO ESCALFADO➖ 📝INGREDIENTES: 🔸Judías verdes 800 g 🔸Ajo 2 ud 🔸Cebolla 1/2 ud 🔸Pimentón dulce 10 g 🔸Salsa de tomate 40 ml 🔸Taquitos de jamón 200 g 🔸Huevos 4 ud 🔸Vinagre 1 chorro 🔸Aceite de oliva 🔸Sal 🔥 ELABORACIÓN: ▪️1. Lava y corta las judías verdes. ▪️2. Pon una olla con agua y sal a hervir. ▪️3. Cuece las judías verdes al dente durante 10 minutos. ▪️4. Escurre y reserva. ▪️5. En una sartén, pon aceite de oliva y pocha el ajo y la cebolla picada. ▪️6. Sofríe el jamón, añade el pimentón dulce, mezcla rápido para que no se queme. ▪️7. Incorpora la salsa de tomate y cocina 2-3 minutos. ▪️8. Añade las judías verdes y mezcla para que cojan todo el sabor. ▪️9. Para el huevo escalfado: pon agua a hervir con sal y un chorrito de vinagre. ▪️10. Haz un remolino con una cuchara, casca el huevo y échalo al centro. ▪️11. Cocina 3-4 minutos y retira con cuidado. ▪️12. Sirve las judías y coloca el huevo escalfado encima. 🔎TIPS: 🔹Si quieres el huevo más jugoso, deja 3 minutos. Si lo quieres más hecho, 4 minutos. 🔹Puedes añadir un toque de pimienta negra. 🔹Esta receta queda brutal también con espinacas o acelgas. ♦️INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS♦️ ©️Chef MSPín 🚀 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #judiasverdes

Para empezar, lava y corta las judías verdes y pon una olla con agua y sal a hervir. Cuécelas durante unos 10 minutos, procurando que queden al dente. Después, escúrrelas y resérvalas. En una sartén, calienta un poco de aceite de oliva y pocha los ajos y la cebolla picados. Incorpora los taquitos de jamón y sofríelos durante unos minutos. Añade el pimentón dulce y remueve rápidamente para evitar que se queme. A continuación, agrega la salsa de tomate y deja que se cocine todo durante 2 o 3 minutos.

Agrega las judías verdes a la sartén y mezcla bien para que absorban todos los sabores del sofrito. Para preparar los huevos escalfados, pon agua a hervir en una cazuela con sal y un chorrito de vinagre. Cuando esté caliente, remueve con una cuchara para crear un pequeño remolino, casca un huevo y viértelo con cuidado en el centro. Déjalo cocinar entre 3 y 4 minutos, hasta que la clara esté cuajada y la yema siga tierna. Retíralo con una espumadera y repite el proceso con los demás huevos. Por último, sirve las judías verdes en los platos y coloca un huevo escalfado encima de cada ración.