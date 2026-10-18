Bizcocho de calabaza de la abuela: receta casera

El olor a canela y azúcar horneándose cuando llega el frío tiene el poder casi mágico de trasladarnos directos a la cocina de la infancia. Las abuelas sabían perfectamente cómo aprovechar lo que daba la huerta en cada época del año, y la calabaza era una de sus grandes bazas: aportaba un dulzor natural fantástico y lograba una jugosidad en la miga que aguantaba fresca durante días sin esfuerzo.

Este bizcocho tradicional no busca florituras ni decoraciones recargadas. Se basa en ingredientes sencillos trabajados con mimo, donde el puré de calabaza asada se integra con especias cálidas para conseguir un bizcocho alto, tierno y con ese sabor casero inconfundible que cuesta tanto encontrar en la bollería actual.

Ingredientes

300 g de puré de calabaza (asada previamente al horno o al microondas)

250 g de harina de trigo de repostería

150 g de azúcar moreno (o panela)

3 huevos camperos (a temperatura ambiente)

80 ml de aceite de oliva suave (o de girasol)

1 sobre (16 g) de levadura química tipo Royal

1 cucharadita de canela en polvo

½ cucharadita de jengibre molido

Una pizca de nuez moscada y una pizca de sal

Cómo hacer bizcocho de calabaza de la abuela paso a paso

Prepara la base de calabaza. Pela la calabaza, retira las semillas y ásala hasta que esté completamente tierno el interior. Escúrrela bien en un colador para eliminar el exceso de agua y cháfala con un tenedor hasta obtener un puré fino. Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. Engrasa un molde alargado o circular con un poco de mantequilla y espolvorea una capa fina de harina. Bate los huevos con el azúcar en un bol amplio utilizando unas varillas eléctricas durante 4 o 5 minutos. Tienen que blanquear y duplicar su volumen; ahí reside buena parte de la esponjosidad final. Incorpora el aceite en forma de hilo sin dejar de batir a velocidad baja. Agrega el puré de calabaza y mezcla para una crema homogénea. Tamizar sobre la masa anterior la harina junto con la levadura, la sal, la canela, el jengibre y la nuez moscada. Integra con movimientos envolventes, solo hasta que no queden grumos secos. Trabajar en exceso la harina activaría el gluten y endurecería la miga. Vierte la mezcla en el molde preparado y da un par de golpecitos suaves sobre la encimera para asentar la masa y eliminar grandes burbujas de aire. Hornea a 180 °C durante 40-45 minutos. Pincha el centro con un palillo: si sale limpio, está listo. Deja enfriar 10 minutos sobre una rejilla antes de desmoldar.

Trucos para que salga perfecto

El verdadero secreto para que este bizcocho quede jugoso y no apelmazado es controlar la humedad de la calabaza. Si la cueces en agua absorbe demasiado líquido; asarla al horno intensifica sus azúcares y evita que la masa quede pesada.

Otro detalle fundamental es mantener todos los ingredientes a temperatura ambiente antes de empezar. Si buscas alternativas para ahorrar tiempo batiendo la masa o quieres adaptar la técnica a tu robot de cocina, El mejor bizcocho thermomix esponjoso te dará excelentes pautas sobre los tiempos de aireado.

Variantes de la receta

La receta tradicional admite pequeños toques personales maravillosos. Añadir un puñado de nueces picadas o trozos de chocolate negro a la masa crea un contraste crujiente riquísimo.

Si te divierte probar elaboraciones originales para las meriendas de los más pequeños, el divertido Bizcocho galletas principe es otra opción fantástica para romper la rutina repostera. Por otro lado, para quienes tienen alergias o intolerancias digestivas, hay estupendas opciones de Postres sin lactosa que demuestran que se puede prescindir de los lácteos sin renunciar a una textura tierna.

Con qué acompañar bizcocho de calabaza de la abuela

Pocos maridajes superan a un buen café con leche humeante o una taza de chocolate caliente en una tarde fría.

Si prefieres servirlo a modo de postre en una cena especial, acompáñalo con una bola de helado de vainilla o un copete de nata montada con un toque de canela por encima.

Cómo conservar bizcocho de calabaza de la abuela

Una vez frío, envuélvelo en papel film o guárdalo en una bizcochera hermética. La calabaza mantiene la miga húmeda de forma natural durante 4 o 5 días a temperatura ambiente.

También se congela estupendamente cortado en raciones individuales. Solo necesitas envolver cada rebanada y descongelar a temperatura ambiente media hora antes de consumir.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos de preparación + 45 minutos de horneado

Porciones: 8 a 10 raciones

Tipo de cocina: Española / Repostería tradicional

Tipo de comida: Meriendas, desayunos o postre casero

Información nutricional: Alrededor de 2.250 kcal para el bizcocho entero (unas 225 kcal por ración individual), aportando betacarotenos, hidratos de carbono complejos y grasas saludables procedentes del aceite de oliva.