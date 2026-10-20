Martín Berasategui coincide con las abuelas: «Las lentejas más ricas y fáciles no llevan chorizo ni pimiento»

El chef guipuzcoano explica el truco para elaborar las mejores lentejas

Las lentejas son uno de los platos de cuchara que llevan presentes en las cocinas españolas desde hace décadas. Consisten en un sencillo guiso de esta legumbre junto con algunas verduras, aunque existen numerosas versiones que incorporan ingredientes como el chorizo, la morcilla o el jamón para aportar un sabor más intenso. Sin embargo, no todas las recetas necesitan estos acompañamientos para conseguir un buen resultado.

Martín Berasategui, el chef español con más estrellas Michelin, defiende una forma de entender la cocina basada en la sencillez de la misma y el respeto al producto. Su propuesta para preparar unas lentejas es un claro ejemplo de ello. Berasategui explica que este guiso tradicional no necesita recurrir al chorizo y al pimiento para conseguir un sabor intenso y reconocible. El chef donostiarra compartió sus conocimientos sobre esta elaboración en el programa Robin Food.

Un clásico de la cocina española que no necesita embutidos

Las lentejas son muy habituales en los menús familiares, especialmente cuando bajan las temperaturas. Aunque en cada casa se preparan de una manera, la incorporación de chorizo, morcilla o jamón es un hábito adquirido en muchos hogares. La propuesta de Berasategui demuestra que estos ingredientes que potencian tanto el sabor del plato no son necesarios para lograr un guiso sabroso.

El chef apuesta por acompañar las legumbres con verduras como zanahoria, cebolleta y puerro, que contribuyen a aportar grandes sabores y aromas. Su elección responde a una forma de guisar que busca integrar todos los ingredientes del plato sin que ninguno cobre protagonismo por encima de los demás.

El detalle que marca la diferencia en la propuesta de Berasategui

La principal elaboración que marca la diferencia en la receta del chef está en el toque final que incorpora al guiso. Se trata de un refrito de ajo y pimentón. Esta combinación está muy presente en la gastronomía española, ya que aporta aroma y sabor sin necesidad de utilizar productos cárnicos que opaquen al resto de ingredientes.

Berasategui recurre a este recurso para dar personalidad a las lentejas y demuestra que, en ocasiones, un pequeño detalle puede transformar una preparación cotidiana. El pimentón aporta intensidad, mientras que el ajo contribuye a completar el perfil aromático del plato. La clave está en cuidar esta combinación para evitar que el pimentón se queme y termine aportando un sabor amargo.

La importancia de la legumbre

Otro de los aspectos que destaca en su planteamiento es el tipo de legumbre que se utiliza en esta receta. Berasategui recuerda que las lentejas secas no siempre se comportan de la misma manera, ya que su antigüedad y sus condiciones de conservación pueden influir en el tiempo que necesitan para cocinarse. Por eso, conocer el producto es tan importante como elegir los ingredientes que lo acompañan.

Esta filosofía permite reivindicar una receta económica, accesible y muy ligada a la tradición gastronómica española. Las lentejas no solo son una opción habitual para resolver las comidas de la semana, sino que también ofrecen numerosas posibilidades para quienes buscan incorporar legumbres a su alimentación de una manera variada.