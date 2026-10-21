El recorrido de Sánchez para visitar las zonas afectadas por la DANA en Valencia: dos aviones y cuatro helicópteros para llegar a Oliva

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha utilizado este martes dos aviones y cuatro helicópteros para trasladarse desde el Palacio de la Moncloa hasta el Puesto de Mando Avanzado de Oliva, en la Comunidad Valenciana, una de las zonas más afectadas por la DANA Adam que ha golpeado la comunidad los últimos días.

Para llegar hasta Valencia, el jefe del Ejecutivo ha usado un helicóptero para desplazarse hasta la base de Torrejón de Ardoz desde el Palacio de la Moncloa, donde ha cogido un avión hasta Valencia. Una vez allí, se ha trasladado hasta el Puesto de Mando de Oliva en otro helicóptero. Para regresar a Madrid y a su residencia en la Moncloa, ha realizado el trayecto inverso con los mismos medios de transporte.

Una vez en Oliva, Sánchez ha visitado la zona inundada por la reciente DANA, que ha dejado siete muertos en España. El líder socialista pronunció un discurso junto a Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat, y ha tenido que abandonar el lugar por la puerta de atrás, rodeado de un dispositivo de seguridad reforzado especialmente para evitar que se repitiera el escenario de Paiporta tras la DANA de 2024.

Los ciudadanos de la localidad esperaban a Sánchez a las puertas de donde se había establecido el Puesto de Mando Avanzado para coordinar las tareas de emergencia ante el temporal. El presidente fue recibido con gritos de «¡perro!» o «¡hijo de puta!». La presencia de los ciudadanos ha obligado a reforzar el perímetro de seguridad.

Sánchez también ha tenido tiempo de saludar a los trabajadores y de hablar ante los medios de comunicación tras la intervención de Pérez Llorca. Sánchez, en su discurso, ha lamentado los fallecidos que ha dejado la «situación de emergencia climática» y ha manifestado que tomará medidas para paliar las consecuencias de la DANA Adam.

Tras abandonar el Puesto de Mando, Sánchez se ha subido de nuevo al helicóptero para realizar la ruta inversa de vuelta al Palacio de la Moncloa. Al final del día, Sánchez, que no para de repetir el argumento de la «emergencia climática», ha usado en varias ocasiones algunos de los medios de transporte más contaminantes.