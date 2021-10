Hoy, 14 de octubre, se celebra el Día Mundial del Postre, uno de nuestros días preferidos y es que, ¿quién no disfruta con un buen postre después de una comida deliciosa? Claro está que existen tal cantidad de postres en el mundo que, a veces, no sabemos cuál escoger. Tartas, flanes, bizcochos, pudin..., ¡todos están deliciosos! Es por eso por lo que, a continuación, vamos a hacer un top 10 de postres para que puedas probarlos todos y decidas cuál es tu favorito.

Los 10 mejores postres que comerás en cualquier parte del mundo

Aunque existen más de 10 postres en el mundo, hoy vamos a conocer algunas recetas que han dado la vuelta al mundo y que, por tanto, podrás comer y degustar en cualquier rincón. ¡No te lo pierdas!

1. Tarta de queso o Cheesecake

La tarta de queso es, probablemente, el postre más deseado. Es una auténtica delicia y, aunque existen muchas recetas y variantes, el clásico cheesecake al horno no tiene competidor. La receta se remonta a la Antigua Grecia, por lo que podemos decir que es uno de los postres más antiguos del mundo.

Hoy en día podemos encontrar la versión fit de tarta de queso, la versión sin gluten u otras variantes como, por ejemplo, tarta de queso con dulce de leche o con caramelo.

2. Strudel de manzana

Conocido también como Apfelstrudel, este postre de origen germano es una auténtica delicia. Es otro de los postres gourmet que podemos encontrar en cualquier rincón del mundo, aunque nada como probarlo en su lugar de origen, ¿no crees? La receta más antigua del Strudel de manzana está datada en el año 1696 y, hoy en día, se sigue preparando de la misma forma.

A pesar de que es una receta bastante sencilla de hacer, es importante tener mucha paciencia ya que se elabora con una fina masa de hojaldre que, a veces, es complicado manipular.

3. Fondant au chocolat o Coulant

¿A quién no le gusta el chocolate? El Fondant au chocolat o Coulant es uno de los postres más famosos del mundo, tanto es así que, por norma general, suele estar como postre en todos los restaurantes del mundo. El corazón de chocolate fundido en el centro es precisamente lo que hace especial a esta receta dulce. Es un postre realmente adictivo.

4. Tiramisú

El tiramisú es un postre de origen italiano que ha conseguido dar la vuelta al mundo gracias a su delicioso sabor. Se trata de un postre frío, de ahí a que sea mucho más consumido durante el verano que durante el invierno, y está elaborado a base de café, licor y crema.

Este es un postre con mucha fuerza, por lo que, si aún no lo has probado, te lo recomendamos. ¡Una exquisitez!

5. Milhojas

A pesar de que muchos atribuyen el milhojas a Francia, lo cierto es que se trata de un postre tradicional de España. Es un bocado delicioso que te hace querer más y más. Es un postre muy crujiente, ya que está realizado con finas capas de masa de hojaldre rellenas de crema pastelera, por lo que el placer será doble.

En España, el milhojas no solo se toma como postre, sino también como dulce típico para la merienda en los días más señalados.

6. Baklava

La Baklava es una especie de pastel hecho con pasta de nueces y almíbar, un postre típico de Grecia y Turquía que no pasa desapercibido ya que está riquísimo. Esta es una de las recetas dulces más antiguas ya que su existencia se remonta al siglo VII a.C., en la antigua Mesopotamia. Es cierto que desde entonces se ha ido adaptando y modernizando la receta, pero la base esencial de la Baklava sigue estando presente.

7. Brownie

El Brownie es uno de los postres más famosos el mundo y es que, ¿quién no ha tenido el placer aún de degustarlo? El Brownie es un dulce ideado en Estados Unidos a finales del siglo XIX, por lo que también cuenta con una larga trayectoria. En un principio se preparaba con melaza en lugar de chocolate, pero la versión actual sí que lleva chocolate, y mucho.

8. Carrot Cake o Tarta de Zanahoria

En los últimos años hemos podido ver como la Carrot Cake, o Tarta de Zanahoria, se ha metido en el top 10 de los mejores postres del mundo. Su origen en medieval pero no consiguió hacerse popular hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se extendió a Estados Unidos. El secreto de una buena Carrot Cake es, sin duda, su crema de queso. Así que si aún no la has probado, te lo recomendamos.

9. Buñuelos

De origen español, los buñuelos ya han conseguido dar la vuelta al mundo y es que pocas cosas existen que consigan superar a esta masa de harina frita. Tiene procedencia morisca y se consume de forma habitual tanto en España como en los países de Latinoamérica.

Podemos encontrar los buñuelos tal cual, es decir, solo con la masa de harina frita, o rellenos de manzana, crema o higos.

10. Helado

Como era de esperar, no podía faltar en nuestra lista el helado. Se consume en todo el mundo y existen cientos de variedades, aunque la mejor y más deliciosa se puede tomar en Italia, el país de origen del Gelato. Su origen se sitúa en Persia, en torno al año 400 a.C., por lo que también es uno de los postres más antiguos de nuestra lista.

Y tú, ¿con qué postre te quedas de nuestra lista del top 10? Son todos deliciosos, así que te recomendamos ir variando, probando y tomándolos todos.