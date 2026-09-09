Calabaza al vapor: cómo cocinarla para conservar todo su sabor

Cocinada de la manera tradicional en agua hirviendo, la calabaza suele perder gran parte de su carácter, absorbiendo demasiada humedad y diluyendo esos azúcares naturales que la hacen tan especial. Cocerla al vapor cambia por completo el resultado final. Concentra su dulzor, mantiene una textura firme y respeta al máximo sus propiedades nutritivas sin necesidad de complicarse en la cocina. Quien busca la base perfecta para preparar después una crema de calabaza con nata o simplemente quiere disfrutar de un acompañamiento limpio y sabroso descubre enseguida que este método directo marca un antes y un después en los fogones.

Ingredientes

600 gramos de calabaza limpia, preferiblemente variedad butternut o violina

Una pizca de sal marina fina

Un chorro de aceite de oliva virgen extra de calidad

Opcional: una pizca de pimienta negra molida o nuez moscada

Cómo hacer calabaza al vapor paso a paso

Cortar la calabaza en dados medianos y uniformes, retirando con cuidado la piel exterior dura y todas las hebras e pepitas del interior. Llenar el fondo de una cazuela o una vaporera con unos dos dedos de agua, procurando que el líquido no llegue a tocar el cesto o la rejilla donde colocaremos el producto. Poner el agua a calentar a fuego vivo hasta que alcance el punto de ebullición y empiece a generar vapor de manera constante. Colocar los trozos de calabaza repartidos de forma holgada en la vaporera, tapar herméticamente para que circule el calor y reducir ligeramente la intensidad del fuego. Dejar cocinar durante unos doce o quince minutos, comprobando el punto de ternura clavando la punta de un cuchillo fino que debe entrar sin resistencia. Retirar del fuego con cuidado de no quemarse con el vapor acumulado y verter la calabaza en una fuente amplia para que pierda el exceso de humedad. Dar un punto de sal, al gusto.

Trucos para que salga perfecto

Cortar los trozos buscando un tamaño similar asegura que el calor penetre al mismo tiempo en toda la pulpa, evitando que unas piezas queden deshechas mientras otras siguen duras. Si sobra tiempo antes de servir, dejar la calabaza escurriendo sobre un colador de rejilla concentra todavía más su sabor natural al eliminar el agua de condensación sobrante.

Variantes de la receta

Quienes disfrutan de la cocina tradicional pueden aprovechar esta base ligera para integrarla después en un guiso de calabaza clásico de cuchara, donde las verduras absorben los caldos aromáticos. También resulta excelente para triturarla junto a un toque de mantequilla y especias, o incluso para rellenar masas ligeras similares a las que se emplean al elaborar un sabroso pan al vapor casero.

Con qué acompañar calabaza al vapor

Este plato funciona como un comodín magnífico en la mesa diaria. Acepta de maravilla un toque de queso feta desmigado por encima, unas nueces tostadas crujientes o un puñado de pipas de calabaza para aportar textura. Combina a la perfección como guarnición de carnes blancas a la plancha o pescados al horno, aportando un contrapunto dulce y meloso muy agradecido.

Cómo conservar calabaza al vapor

Guardar los restos en un recipiente hermético de cristal dentro de la nevera permite mantenerlos en perfecto estado durante tres o cuatro días sin que pierdan propiedades. No se recomienda congelar la calabaza cocinada de esta forma, ya que al descongelar libera muchísima agua y arruina su textura original.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 4

Tipo de cocina: Mediterránea casera

Tipo de comida: Guarnición / Vegetariana

Calorías totales aproximadas: 45 kcal por ración