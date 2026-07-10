Hay recetas en las que la salsa es un acompañamiento y otras en las que, sencillamente, manda. En el bowl de pollo bang bang ocurre lo segundo. La mezcla cremosa, dulce y ligeramente picante transforma unos ingredientes bastante cotidianos, pollo, arroz y verduras, en un plato con mucho más carácter.

Ingredientes para preparar el bowl de pollo bang bang

Para cuatro bowls utiliza 600 g de pechuga de pollo, 250 g de arroz jazmín, una zanahoria, medio pepino, un aguacate y dos cebolletas. Necesitarás también aceite vegetal o de oliva suave, sal, pimienta y una cucharadita de ajo en polvo.

La salsa lleva 100 g de mayonesa, dos cucharadas de salsa de chile dulce, una cucharada de sriracha y una cucharadita de zumo de lima. Para terminar, prepara semillas de sésamo y cilantro fresco.

Cómo hacer la salsa bang bang

Mezcla la mayonesa, la salsa de chile dulce, la sriracha y el zumo de lima en un cuenco pequeño. Remueve hasta que el color sea uniforme y la textura completamente cremosa.

Ahora prueba. La salsa debe tener dulzor al principio, un punto ácido y un picante que aparezca después sin taparlo todo. Si necesita frescura, añade unas gotas de lima. Si pica demasiado, un poco más de mayonesa suele resolverlo.

Guárdala en el frigorífico mientras continúas con la receta. Ese breve reposo le sienta bien.

Cómo preparar el pollo bang bang

Corta la pechuga en dados medianos, procurando que tengan un tamaño similar. Sécalos con papel de cocina y sazona con sal, pimienta y ajo en polvo. Calienta una sartén amplia con un poco de aceite. Tiene que estar caliente antes de incorporar el pollo. Una vez dentro, resiste la tentación de remover sin parar. Déjalo quieto durante unos instantes para que la superficie se dore de verdad. Cocina entre seis y ocho minutos, moviendo las piezas cuando ya hayan tomado color. Si la sartén es pequeña, trabaja en dos tandas. Amontonar el pollo provoca que suelte agua y termine gris, cocido y bastante menos apetecible. Retira del fuego, incorpora dos cucharadas de salsa bang bang y mezcla. El calor residual es suficiente para cubrir bien cada pieza sin castigar la mayonesa.

Cómo cocinar el arroz para el bowl

Lava el arroz jazmín varias veces con agua fría. Al principio el agua aparecerá muy blanca; continúa hasta que salga bastante más clara. Este gesto elimina parte del almidón superficial y evita una textura excesivamente pegajosa. Cuece el arroz respetando la cantidad de agua indicada por el fabricante. Cuando esté listo, apaga el fuego y déjalo cinco minutos tapado. Después separa los granos con un tenedor, sin aplastarlos. No hace falta enfriarlo. El arroz templado crea un contraste estupendo con el pepino y el resto de ingredientes frescos.

Preparar las verduras

Pela la zanahoria y córtala en juliana fina. El pepino puede ir en medias lunas; personalmente, aquí funciona mejor si conserva algo de grosor y cruje al morder.

Corta las cebolletas en rodajas finas y deja el aguacate para el último momento. Así llegará verde al plato y no con ese tono oscuro que aparece cuando lleva demasiado tiempo expuesto al aire.

Cómo montar el bowl de pollo bang bang

Reparte el arroz en cuatro cuencos amplios. No hace falta construir una composición perfecta. Coloca el pollo a un lado y distribuye alrededor la zanahoria, el pepino y el aguacate.

Añade un poco más de salsa sobre la carne y termina con cebolleta, sésamo y cilantro fresco. Conviene llevar el resto de la salsa a la mesa. Siempre hay alguien que quiere otra cucharada.

Un buen bowl bang bang juega precisamente con las texturas: arroz tierno, pollo dorado, aguacate mantecoso y verduras crujientes.

Trucos para conseguir un pollo jugoso

La pechuga tiene poca grasa y no perdona demasiado el exceso de cocción. Cuando los dados estén hechos, retíralos. Dejarlos “un par de minutos más por seguridad” suele ser el camino más corto hacia un pollo seco.

Secar la carne antes de pasarla por la sartén también cuenta. Y mucho. La humedad enfría la superficie y dificulta el dorado.

Cómo conservar el bowl de pollo bang bang

El arroz y el pollo aguantan dos o tres días en el frigorífico dentro de recipientes herméticos. La salsa debe guardarse aparte, igual que el pepino y el aguacate.

Cuando llegue el momento de comer, recalienta únicamente el arroz y la carne.

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 590 kcal por porción

Tipo de cocina: Fusión asiática

Tipo de comida: Almuerzo o cena