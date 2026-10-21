Bizcocho de calabaza asada: receta fácil y jugosa

Cuando llega el otoño y el frío empieza a apretar, pocas cosas resultan tan reconfortantes como el olor a especias y repostería casera invadiendo la cocina. La calabaza es la gran protagonista de esta época, pero hay un abismo entre usar un puré cocido al vapor o decantarse por la verdura previamente caramelizada en el horno. Asar la pulpa marca la diferencia entre un dulce mediocre y un resultado memorable, lleno de matices tostados, color intenso y una humedad natural imbatible. Prueba esta calabaza al horno valenciana.

Preparar en casa un bizcocho de calabaza saludable y esponjoso es mucho más sencillo de lo que parece. La clave del éxito radica en controlar la cantidad de agua del vegetal y elegir una buena variedad, como la cacahuete o la tradicional calabaza al horno valenciana, que aportan un dulzor natural extraordinario sin necesidad de saturar la masa con azúcares refinados.

Ingredientes

300 g de pulpa de calabaza asada (ya limpia y escurrida)

3 huevos grandes L (a temperatura ambiente)

200 g de harina de trigo común (o harina integral fina)

130 g de azúcar moreno o panela

90 ml de aceite de oliva virgen extra de sabor suave (o girasol)

1 sobre (16 g) de levadura química tipo Polvo de hornear

1 cucharadita de canela en polvo

1/2 cucharadita de jengibre molido

1 pizca de nuez moscada recién rallada

1 pizca de sal marina fina

Ralladura de media naranja (opcional, pero muy recomendable)

Cómo hacer bizcocho de calabaza asada paso a paso

Corta la calabaza en trozos grandes, retira las pipas y ásala con la piel hacia abajo a 200 °C hasta que pinchándola con un tenedor esté completamente tierna. El tiempo de calabaza al horno suele rondar los 40 o 45 minutos. Una vez tibia, retira la piel, cháfala con un tenedor sobre un colador fino y déjala escurrir unos minutos para eliminar el exceso de agua. Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. En un bol amplio, bate los huevos junto con el azúcar moreno usando varillas eléctricas durante unos 4 o 5 minutos hasta que la mezcla blanquee, espume y duplique su volumen inicial. Añade el aceite de oliva a hilo sin dejar de batir a velocidad baja. Agrega la pulpa de calabaza asada templada y la ralladura de naranja, integrando todo con movimientos suaves de espátula hasta obtener una crema homogénea. Tamiza los ingredientes secos. Sobre el bol anterior, cierne la harina, la levadura química, la sal, la canela, el jengibre y la nuez moscada. Tamizar es un paso irrenunciable para evitar grumos y meter aire a la mezcla. Mezcla con suavidad. Integra la harina con la espátula haciendo movimientos envolventes de abajo hacia arriba. Trabaja la masa lo justo; si la bates en exceso, el gluten se desarrollará y el resultado será denso en lugar de esponjoso. Vierte la preparación en un molde rectangular tipo plum-cake de unos 25 cm, previamente encamisado con papel vegetal o untado con mantequilla y harina. Tiempo calabaza al horno. Hornea a media altura a 180 °C durante 40 o 45 minutos. Pincha el centro con un palillo: si sale limpio, está listo. Saca el molde del horno, deja reposar 10 minutos sobre una rejilla y desmolda con cuidado para que el vapor atrapado no humedezca la base.

Trucos para que salga perfecto

El gran enemigo de este tipo de masa es la humedad sobrante de la hortaliza. Si la calabaza suelta demasiado líquido dentro del bol, la miga quedará apelmazada. Escurrir el puré en un colador de malla fina durante quince minutos tras chafar la pulpa marca la diferencia.

Procura que los huevos no salgan directos de la nevera. Los ingredientes a temperatura ambiente se emulsionan infinitamente mejor, atrapando las burbujas de aire necesarias para una subida uniforme durante el horneado.

Si te gustan estas recetas, prueba el bizcocho de calabaza saludable y esponjoso.

Variantes de la receta

Si te apasiona el contraste crujiente, añade a la masa 60 gramos de nueces picadas o pipas de calabaza peladas antes de meter la mezcla al horno. Combinan de maravilla con el aroma a canela.

Con qué acompañar el bizcocho de calabaza

Pocos maridajes superan a una buena taza de café recién elaborado o un té chai especiado con leche caliente durante una tarde fría. Los aromas aromáticos de la bebida potencian los matices de la nuez moscada y el jengibre presentes en la miga.

Para convertirlo en un postre más vistoso de comida familiar, sírvelo templado con una bola de helado de vainilla al lado o un hilo de caramelo salado por encima.

Cómo conservar el bizcocho

Gracias a la aportación jugosa de la pulpa asada, este dulce se mantiene tierno durante bastante tiempo sin resecarse. Guárdalo bien envuelto en papel de aluminio o dentro de un recipiente hermético a temperatura ambiente, en un lugar fresco y alejado de fuentes de luz o calor. Aguantará impecable hasta 4 o 5 días.

Información nutricional

Calorías totales de la receta: 2.250 kcal (aproximadamente)

Calorías por ración (para 10 porciones): 225 kcal

Hidratos de carbono: 32 g

Grasas: 9 g

Proteínas: 4,5 g

Fibra: 2 g

Tiempo de preparación: 20 minutos (más 45 minutos de asado previo)

Tiempo de cocción: 45 minutos

Porciones: 8 a 10 personas

Tipo de cocina: Repostería tradicional / Mediterránea

Tipo de comida: Desayuno / Merienda