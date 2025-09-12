Berenjenas rellenas de carne, la receta fácil de Karlos Arguiñano

Las berenjenas son de esas hortalizas que dan mucho juego en la cocina. Se pueden hacer fritas, a la plancha, en guisos o en cremas, pero cuando las rellenamos y las llevamos al horno se convierten en un plato redondo. La receta de berenjenas rellenas de carne que popularizó Karlos Arguiñano es un ejemplo de lo sencillo que puede ser preparar algo delicioso con ingredientes básicos y saludables. No hace falta ser chef: con un poco de paciencia y ganas, cualquiera las puede disfrutar en casa.

Ingredientes (4 personas)

2 berenjenas grandes (unos 800 g entre las dos)

400 g de carne picada (mezcla de ternera y cerdo, la más jugosa)

1 cebolla hermosa

2 dientes de ajo

½ pimiento rojo

½ pimiento verde

200 g de tomate triturado

80 ml de aceite de oliva virgen extra

100 g de queso rallado para gratinar (el que más te guste)

50 g de pan rallado

Sal y pimienta

Un poco de orégano o perejil fresco

Paso a paso

Vaciar las berenjenas. Lo primero es lavar las berenjenas y cortarlas por la mitad, a lo largo. Les hacemos unos cortes en forma de cuadrícula sobre la pulpa, les ponemos un chorrito de aceite y un poco de sal, y al horno, 180 °C durante unos 25 minutos. Al salir, estarán blandas y podremos vaciarlas con una cuchara sin romper la piel, que será nuestro recipiente. La pulpa la reservamos para después. El sofrito de base. Mientras tanto, en una sartén amplia ponemos aceite de oliva. Picamos cebolla, ajos y los dos tipos de pimiento, y todo a la sartén. Lo dejamos pochar despacito hasta que coja ese color dorado y huela a gloria. Carne y berenjena. Añadimos la carne picada y salpimentamos. Es importante deshacerla bien con la cuchara de madera para que no queden trozos grandes. Cuando empiece a dorarse, sumamos la pulpa de berenjena que habíamos guardado, bien picada, y lo mezclamos todo. El toque de tomate. Agregamos el tomate triturado, bajamos un poco el fuego y dejamos que la mezcla se cocine unos diez minutos. Aquí es el momento de darle un punto personal: un poco de orégano seco o perejil fresco picado nunca fallan. Montar y gratinar. Rellenamos las “barquitas” de berenjena con esta mezcla, las cubrimos con pan rallado y queso, y las llevamos de nuevo al horno, esta vez a 200 °C con calor arriba. En unos diez minutos tendremos un gratinado dorado y crujiente.

Trucos caseros

Si quieres una versión más ligera, usa menos aceite y reduce la cantidad de queso.

y reduce la cantidad de queso. Para los que disfrutan de un relleno más cremoso, se puede añadir una cucharada de bechamel antes de meter al horno. También puedes agregar almendras.

Acompañadas con una ensalada fresca, quedan como un plato único perfecto.

Calorías aproximadas

Berenjenas (800 g): 200 kcal

Carne picada (400 g): 880 kcal

Aceite de oliva (80 ml): 720 kcal

Cebolla (200 g): 80 kcal

Pimientos (200 g): 60 kcal

Ajo (10 g): 15 kcal

Tomate triturado (200 g): 70 kcal

Queso rallado (100 g): 360 kcal

Pan rallado (50 g): 180 kcal

Total: 2.565 kcal para toda la receta.

Cada ración (4 en total) aporta alrededor de 640 kcal.

El resultado son unas berenjenas jugosas por dentro, con un relleno lleno de sabor y un gratinado irresistible por encima. Es un plato casero, de los que apetece tanto entre semana como en una comida especial, y que demuestra una vez más lo que Arguiñano siempre dice: la cocina puede ser sencilla y riquísima a la vez.