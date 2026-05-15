Barquillos de San Isidro: la receta tradicional madrileña paso a paso

Si hay un dulce que huele a verbena madrileña, ese es el barquillo. Crujiente, ligero y con ese sabor sencillo que engancha desde el primer bocado. Aunque las rosquillas suelen llevarse buena parte del protagonismo durante San Isidro, los barquillos forman parte del paisaje más castizo de Madrid desde hace siglos.

Hablar de barquillos es pensar automáticamente en fiestas populares, paseos por la Pradera de San Isidro y en esa imagen tan reconocible del barquillero con su característica lata cilíndrica de hojalata colgada al hombro. Y, claro, la ruleta. Porque comprar barquillos en Madrid nunca fue solo comprar un dulce: era jugar. Girabas la ruleta y la suerte decidía cuántos te llevabas. Una escena que varias generaciones recuerdan perfectamente.

Lo curioso es que, pese a su enorme carga tradicional, los barquillos son bastante fáciles de preparar en casa. No necesitan ingredientes complicados ni técnicas imposibles. Solo un poco de rapidez en el momento clave.

Historia y origen de los barquillos madrileños

Los barquillos tienen una larga historia en España, aunque Madrid los convirtió en uno de sus símbolos gastronómicos más reconocibles. Su origen se relaciona con elaboraciones antiguas de masas finas cocinadas entre planchas calientes, muy populares en distintas zonas de Europa desde hace siglos.

En Madrid, su identidad quedó especialmente ligada al oficio del barquillero ambulante, muy presente en verbenas, fiestas patronales y celebraciones callejeras desde el siglo XIX y buena parte del XX. Eran vendedores que recorrían plazas y paseos con sus característicos recipientes metálicos, ofreciendo un dulce económico, fácil de transportar y muy popular entre niños y adultos.

Con el tiempo, el barquillero se convirtió en una figura inseparable del imaginario festivo madrileño, especialmente durante San Isidro. Aunque hoy su presencia es mucho menor que décadas atrás, todavía puede verse en algunos eventos tradicionales y recreaciones festivas.

¿Qué es la lata del barquillero?

Se trataba de un recipiente en forma de cilindro, normalmente fabricado de hojalata, que se usaba para transportar los barquillos y que mantuvieran su punto crujiente.

Incorporaba una pequeña ruleta metálica en la parte superior. El cliente la hacía girar y, según el número o resultado obtenido, se determinaba cuántos barquillos recibía. A veces ganabas más. Otras, menos. Esa pequeña mecánica convirtió la compra en un juego popular.

El oficio prácticamente ha desaparecido como actividad cotidiana, aunque sigue siendo parte esencial de la memoria popular madrileña y aparece en fiestas tradicionales de San Isidro.

Datos de la receta

Tiempo de preparación: 25 minutos

Tiempo de horneado: 10-12 minutos

Dificultad: Media

Unidades: 18-24 barquillos

Receta tradicional de barquillos madrileños

Ingredientes

150 gramos de harina de trigo

100 gramos de azúcar

50 gramos de mantequilla derretida

200 ml de agua

1 cucharada de licor de anís

1 cucharadita de canela molida

1 pizca de sal

Preparación paso a paso

Comienza disolviendo azúcar en agua. Agrega el anís, un poco de sal, mantequilla derretida y mezcla todo. Incorpora la harina poco a poco mientras mezclas para evitar grumos. Debe quedar una masa bastante fluida, parecida a una crema ligera. Si queda demasiado espesa, añade una cucharada extra de agua. Deja reposar la mezcla unos 15 minutos. Precalienta el horno a 180 °C. Extiende en una bandeja con papel vegetal una cucharada por barquillo y da forma de círculos, lo más finos que puedas. Hornea durante 6 a 8 minutos, hasta que los bordes empiecen a dorarse. Aquí llega el momento importante: sácalos y trabaja rápido.

Truco para enrollar los barquillos sin que se rompan

Este es el punto donde más fallos hay la primera vez.

Los barquillos solo pueden moldearse cuando todavía están calientes . En cuanto enfrían, se endurecen y se rompen sin remedio.

. En cuanto enfrían, se endurecen y se rompen sin remedio. Lo mejor es usar un palo de madera fino , el mango de una cuchara de madera o incluso un cilindro metálico estrecho.

, el mango de una cuchara de madera o incluso un cilindro metálico estrecho. Coloca el disco caliente sobre la superficie y enróllalo con cuidado pero con decisión. En pocos segundos quedará fijado.

con cuidado pero con decisión. En pocos segundos quedará fijado. Si se enfría demasiado antes de enrollarlo, puedes devolverlo al horno 10 o 15 segundos para recuperar flexibilidad.

Barquillos rellenos: una versión muy popular

Aunque los clásicos son los más tradicionales, los barquillos rellenos siguen siendo un éxito en muchas pastelerías madrileñas.

Los más habituales son:

Rellenos de nata montada

Crema pastelera

Trufa

Chocolate

Hacerlos en casa es sencillo. Solo necesitas dejar que enfríen completamente y rellenarlos con manga pastelera justo antes de servir.

Si los rellenas demasiado pronto, perderán su textura crujiente.

Cómo conservar los barquillos para que no se ablanden

El gran enemigo aquí es la humedad.

Para mantenerlos perfectos:

Guárdalos en una lata metálica o recipiente hermético.

Evita frigorífico.

Mantenerlos lejos de fuentes de humedad o calor.

No los mezcles con rellenos hasta el momento de consumir.

Bien conservados, suelen aguantar 4 a 7 días manteniendo una textura aceptable.

Preguntas frecuentes sobre barquillos madrileños

¿Por qué se llaman barquillos?

El nombre probablemente se relaciona con su forma curvada o enrollada, semejante a pequeñas barcas o estructuras alargadas, una denominación histórica muy asentada en la repostería española.

¿Se pueden hacer barquillos sin máquina de barquillos?

Sí. Aunque las planchas especiales facilitan el trabajo, el horno doméstico permite prepararlos extendiendo la masa en capas muy finas sobre papel vegetal.

¿Cuánto duran los barquillos caseros?

Si se conservan correctamente en recipiente hermético y sin humedad, entre 4 y 7 días.

Un clásico castizo que sigue vivo

Cada San Isidro, entre rosquillas, chulapos y limonada, siguen recordándonos que algunas tradiciones merecen seguir pasando de mano en mano… aunque ahora salgan del horno de casa y no de la lata del barquillero.