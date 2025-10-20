Bacalao con pisto de Karlos Arguiñano: una receta tradicional perfecta
Disfruta de esta receta de bacalao con pisto de Karlos Arguiñano, un clásico de la cocina española lleno de sabor y tradición.
El bacalao con pisto es uno de esos platos que huelen a domingo, a cocina casera y a cariño. Es sencillo, colorido y muy completo: el bacalao aporta proteínas de calidad, y el pisto, con sus verduras tiernas y su salsa de tomate, llena el plato de sabor y textura. No hay secretos: solo ingredientes frescos, un buen aceite de oliva y paciencia. Es una receta clásica que Karlos Arguiñano ha preparado muchas veces, siempre con ese estilo cercano y alegre que invita a disfrutar del proceso tanto como del resultado.
Ingredientes
Preparación paso a paso
- Preparar las verduras:
Lava todas las verduras con esmero y córtalas en trocitos pequeños. No hace falta que sean perfectos: el encanto del pisto está en su aspecto rústico y colorido.
- Hacer el sofrito base:
En una cazuela o sartén amplia, calienta un buen chorro de aceite de oliva. Añade la cebolla picada y los ajos laminados. Sofríe a fuego medio hasta que empiecen a dorarse y desprendan ese aroma que anuncia algo bueno en la cocina.
- Incorporar las verduras:
Agrega los pimientos, la berenjena y el calabacín. Mezcla bien y cocina unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que todo esté tierno pero aún con cuerpo.
- Añadir el tomate:
Incorpora el tomate troceado o triturado, una pizca de azúcar y un poco de sal. Cocina a fuego suave unos 20 minutos, hasta que la salsa espese y las verduras se fundan entre sí. Este es el corazón del plato: un pisto casero con alma.
- Cocinar el bacalao:
Mientras tanto, calienta un poco de aceite en otra sartén. Seca bien los lomos de bacalao con papel de cocina, salpimienta y cocínalos con la piel hacia abajo durante 3 o 4 minutos por lado. Deben quedar jugosos, sin secarse.
- Montar el plato:
Coloca una base generosa de pisto en cada plato y, encima, el lomo de bacalao recién hecho. Añade un chorrito de aceite de oliva virgen extra y decora con perejil fresco.
Consejos del chef
- Si te gusta una textura más cremosa, tritura un poco del pisto antes de servir.
- Un chorrito de vino blanco al tomate le da un toque elegante y aromático.
- Puedes sustituir el bacalao por merluza o incluso huevo escalfado para una versión vegetariana.
- No olvides tener pan a mano: el pisto y su salsita lo piden a gritos.
Información general
- Tiempo de preparación: 50 minutos
- Porciones: 4 personas
- Información nutricional (por ración aprox.):
- Calorías: 420 kcal
- Proteínas: 36 g
- Grasas: 18 g
- Carbohidratos: 25 g
- Fibra: 7 g
- Tipo de cocina: Española / Mediterránea
- Tipo de comida: Plato principal
