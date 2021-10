La alcachofa caponata es un plato delicioso de la cocina siciliana, incluido en la lista de productos alimenticios tradicionales italianos (PAT). Si bien es servido en la actualidad como una guarnición, antiguamente se consumía como plato principal, acompañado con pan. Aunque se puede elaborar con alcachofas enlatadas o congeladas, siempre la mejor opción es usar para ello alcachofas frescas, de la máxima calidad. Para ello es aconsejable limpiarlas muy bien, y evitar que se oxiden en el proceso de limpieza. Existen muy diversas versiones de caponata en Italia, pero esta variedad de Sicilia se diferencia de las demás por la adición de alcachofas. Al igual que la peperonata, se puede servir caliente o fría, como acompañamiento o aperitivo, especialmente como relleno de sándwiches, bruschettas, pizzas o focaccias. Una de las características de la caponata es que todas las verduras se trocean a la misma medida y se sirve la alcachofa rociada con salsa, en un plato bellamente decorado. Ingredientes:

400 gramos de tomates maduros

150 gramos de aceitunas verdes

6 alcachofas

3 o 4 limones

1 cebolla

½ ramita de apio

1 cucharada de alcaparras

Aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas de azúcar

40 mililitros de vinagre de vino tinto

Sal

Pimienta

Preparación:

Prepara abundante jugo de limón y viértelo en un bol. Limpia las alcachofas eliminando las puntas, el tallo y las hojas externas, las más duras o estropeadas. Corta cada alcachofa en 8 partes y sumérgelas en el jugo de limón. En una sartén amplia, vierte unas cucharadas de aceite de oliva, espera que se caliente y coloca las alcachofas escurridas. Agrega 1 taza de agua y cocina 10 minutos, aproximadamente, removiendo constantemente para que se cocinen de forma pareja. Una vez que estén tiernas, apaga el fuego y tapa la cacerola. Pela la cebolla y córtala en juliana. Lava y trocea el apio pequeño. En una sartén con aceite de oliva, saltea la cebolla y el apio hasta que se doren. Agrega las alcaparras, las aceitunas previamente cortadas en aros, los tomates picados y un poco de sal. Cocina a fuego bajo hasta que espese. Añade un poco más de sal, a gusto, y pimienta negra. Antes de retirar del fuego, añade el azúcar y el vinagre de vino tinto. Fuera del fuego, agrega las alcachofas y mezcla bien. Deja que se enfríe un poco, (o completamente, a tu gusto) y sirve.

¿Alguna vez has probado la alcachofa caponata? Deja a continuación tus comentarios. Si no la conocías, no dejes de probar esta maravillosa receta de la cocina siciliana, rica en sabores y aromas deliciosos.

