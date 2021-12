En Nochebuena y Año Nuevo lo importante es disfrutar, y una buena forma de hacerlo es comiendo delicioso. Para lograrlo, no es necesario recetas demasiado elaboradas o postres costosos. Te contaremos sobre 3 postres rápidos para Navidad 2021 que dejarán a tus comensales deseando un poco más y no hay que ser un experto para eso. A los más pequeños de la casa les van a encantar, y suponen una forma más sana de evitar dulces industrializados, como es el caso de los turrones, polvorones, mazapanes, etc. En el caso de tomar estos dulces, mejor si los hemos elaborado en casa.

Rocas de chocolate

Ingredientes: