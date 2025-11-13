Recetas de pescado y marisco

Tiempo de cocción del gambón: minutos exactos para que quede jugoso

Gambones
Tiempo de cocción del gambón.
Tiempo ideal para cocer gambones sin pasarse. Conserva su sabor y textura con esta guía práctica.

El gambón es uno de esos ingredientes que nunca fallan: tiene buen sabor, es asequible y se cocina en un abrir y cerrar de ojos. El único detalle a tener en cuenta es que se pasa enseguida. Unos segundos de más lo vuelven seco y demasiado firme, y pierde ese punto jugoso que lo caracteriza. La buena noticia es que alcanzar la textura perfecta no requiere experiencia de chef, sino prestar atención al tiempo y seguir algunos trucos que funcionan siempre.

Tiempo de cocción según el método

A continuación tienes los tiempos que mejor conservan la jugosidad del gambón según cómo decidas prepararlo. Están pensados para gambones de tamaño medio, entre 20 y 25 gramos. Si son muy grandes, solo añade unos 20 o 30 segundos más.

Cocido en agua

  • Tiempo ideal: 2 minutos desde que el agua vuelve a hervir.

  • Claves:

    • La sal es fundamental: el agua debe quedar muy salada, casi como agua de mar.

    • En cuanto los gambones suben a la superficie, están listos.

    • Pásalos de inmediato a un bol con agua y hielo para cortar la cocción y mantenerlos firmes.

A la plancha

  • Tiempo ideal: 1 minuto por lado, con el fuego fuerte.

  • Claves:

    • Calienta la sartén bien antes de ponerlos.

    • Añade solo un poco de sal gruesa al terminar.

    • Si los cocinas pelados, reduce a 30–40 segundos por lado.Gambones

Al horno

  • Tiempo ideal: 8 minutos a 200 °C.

  • Claves:

    • Colócalos separados, sin amontonarlos en la bandeja.

    • Un chorrito de aceite o un poco de mantequilla evita que se resequen.

    • Si son muy grandes, sube a 9 minutos, pero no más.

A la parrilla o barbacoa

  • Tiempo ideal: 1 min 30 s por lado.

  • Claves:

    • El calor directo de la barbacoa potencia su sabor, pero reseca más rápido, así que vigila los tiempos.

    • Estarán hechos cuando la cáscara se vuelva de un rojo intenso y la carne deje de ser translúcida.

Al vapor

  • Tiempo ideal: 4 minutos.

  • Claves:

    • Es el método más suave: conserva muy bien la humedad.

    • No levantes la tapa durante la cocción para mantener el vapor constante.

Cómo saber si el gambón está en su punto

Hay dos señales muy claras para identificar el momento exacto:

  1. La carne pasa de translúcida a opaca, pero sigue teniendo un toque brillante.

  2. La cola se curva ligeramente, en forma de “C” suave. Si se encoge demasiado, está pasado.

Trucos para potenciar la jugosidad

  • Descongélalos en la nevera, nunca al aire libre. También puedes cocinarlos congelados, añadiendo medio minuto.

  • Déjalos con la cáscara para cocinarlos: actúa como barrera natural contra la pérdida de humedad.

  • Un minuto de reposo fuera del fuego ayuda a que los jugos se redistribuyan.

  • Un toque de aceite antes de plancha u horno mejora mucho la textura final.

Sigue estos trucos y técnicas para disfrutar de un excelente plato de marisco con el que vas a sorprender.

