Tiempo de cocción del gambón: minutos exactos para que quede jugoso

El gambón es uno de esos ingredientes que nunca fallan: tiene buen sabor, es asequible y se cocina en un abrir y cerrar de ojos. El único detalle a tener en cuenta es que se pasa enseguida. Unos segundos de más lo vuelven seco y demasiado firme, y pierde ese punto jugoso que lo caracteriza. La buena noticia es que alcanzar la textura perfecta no requiere experiencia de chef, sino prestar atención al tiempo y seguir algunos trucos que funcionan siempre.

Tiempo de cocción según el método

A continuación tienes los tiempos que mejor conservan la jugosidad del gambón según cómo decidas prepararlo. Están pensados para gambones de tamaño medio, entre 20 y 25 gramos. Si son muy grandes, solo añade unos 20 o 30 segundos más.

Cocido en agua

Tiempo ideal: 2 minutos desde que el agua vuelve a hervir.

Claves: La sal es fundamental: el agua debe quedar muy salada, casi como agua de mar. En cuanto los gambones suben a la superficie , están listos. Pásalos de inmediato a un bol con agua y hielo para cortar la cocción y mantenerlos firmes.



A la plancha

Tiempo ideal: 1 minuto por lado , con el fuego fuerte.

Claves: Calienta la sartén bien antes de ponerlos. Añade solo un poco de sal gruesa al terminar. Si los cocinas pelados, reduce a 30–40 segundos por lado .



Al horno

Tiempo ideal: 8 minutos a 200 °C .

Claves: Colócalos separados, sin amontonarlos en la bandeja. Un chorrito de aceite o un poco de mantequilla evita que se resequen. Si son muy grandes, sube a 9 minutos, pero no más.



A la parrilla o barbacoa

Tiempo ideal: 1 min 30 s por lado .

Claves: El calor directo de la barbacoa potencia su sabor, pero reseca más rápido, así que vigila los tiempos. Estarán hechos cuando la cáscara se vuelva de un rojo intenso y la carne deje de ser translúcida.



Al vapor

Tiempo ideal: 4 minutos .

Claves: Es el método más suave: conserva muy bien la humedad. No levantes la tapa durante la cocción para mantener el vapor constante.



Cómo saber si el gambón está en su punto

Hay dos señales muy claras para identificar el momento exacto:

La carne pasa de translúcida a opaca, pero sigue teniendo un toque brillante. La cola se curva ligeramente, en forma de “C” suave. Si se encoge demasiado, está pasado.

Trucos para potenciar la jugosidad

Descongélalos en la nevera , nunca al aire libre. También puedes cocinarlos congelados, añadiendo medio minuto.

Déjalos con la cáscara para cocinarlos: actúa como barrera natural contra la pérdida de humedad.

Un minuto de reposo fuera del fuego ayuda a que los jugos se redistribuyan.

Un toque de aceite antes de plancha u horno mejora mucho la textura final.

Sigue estos trucos y técnicas para disfrutar de un excelente plato de marisco con el que vas a sorprender.