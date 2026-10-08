Tarta de queso Philadelphia con cuajada: receta fácil y sin complicaciones

Hay postres que salvan cualquier comida improvisada sin exigir horas de pie frente al horno ni técnicas de repostería francesa. Esta tarta de queso Philadelphia con cuajada pertenece exactamente a esa categoría de salvavidas infalibles. Funciona siempre, cuaja sin sobresaltos y ofrece esa textura firme pero cremosa que se deshace en el paladar sin resultar pesada. A veces, las recetas más sencillas de la vieja escuela superan con creces a las elaboraciones modernas más complejas.

Ingredientes

200 gramos de galletas tipo Digestive

90 gramos de mantequilla sin sal derretida

600 gramos de queso crema tipo Philadelphia

500 mililitros de nata líquida para montar (35% materia grasa)

2 sobres de cuajada en polvo

150 gramos de azúcar blanco

200 mililitros de leche entera

1 tarro de mermelada de arándanos o frambuesas para la cobertura

Cómo hacer tarta de queso Philadelphia paso a paso

Triturar las galletas en un mortero o picadora hasta reducirlas a polvo fino. Mezclar con la mantequilla derretida hasta conseguir una textura similar a arena mojada. Forrar la base de un molde desmontable con papel de horno y verter la mezcla de galleta presionando firmemente con la base de un vaso para compactarla. Llevar a la nevera mientras se prepara el relleno. Verter la leche en un vaso pequeño y disolver en ella los dos sobres de cuajada, removiendo con unas varillas para que no queden grumos. Poner un cazo amplio a fuego medio con el queso crema, la nata líquida y el azúcar. Calentar sin dejar de remover hasta que el queso se disuelva por completo y la mezcla comience a humear. Incorporar la leche con la cuajada disuelta al cazo caliente. Bajar la intensidad del fuego y cocinar sin parar de remover durante cinco minutos hasta notar que el líquido empieza a espesar ligeramente. Ya fuera del fuego echamos la crema que estará templada sobre la base de galleta, con cuidado. Una vez frío, metemos unas horas en el frigorífico. Desmoldar con cuidado y repartir la mermelada elegida por toda la superficie justo antes de llevar a la mesa.

Trucos para que salga perfecto

El secreto principal de esta elaboración reside en el respeto por los tiempos de frío. Aunque la cuajada actúa con rapidez gracias al frío de la nevera, precipitar el desmoldado suele terminar en un desastre estético irreparable.

Si se busca un toque diferente, se puede explorar la tarta de queso philadelphia y leche condensada para conseguir un punto extra de cremosidad densa.

Variantes de la receta

Las posibilidades de personalización son casi infinitas en este tipo de pasteles fríos. Para disfrutar de una textura más contundente y sofisticada puedes inspirarse en la tarta de queso mascarpone y filadelfia, sustituyendo parte del queso crema por el clásico mascarpone italiano.

Asimismo, si sobra crema o se busca un acabado decorativo diferente, la misma base de queso puede aprovecharse para elaborar un delicioso frosting de nata y queso philadelphia ideal para cupcakes o tartas de celebración.

Con qué acompañar tarta de queso Philadelphia

Un buen café negro recién hecho o una infusión de hierbabuena limpian perfectamente el paladar tras un par de porciones de este postre dulce y lácteo. Si la mermelada elegida es muy dulce, un puñado de frutos rojos frescos por encima aporta ese contrapunto ácido necesario para equilibrar cada bocado.

Cómo conservar tarta de queso Philadelphia

Este pastel debe guardarse siempre dentro del frigorífico, bien tapado con papel film o dentro de una tartera hermética para que la superficie no coja humedad ni absorba olores de otros alimentos. Se conserva en perfecto estado durante tres o cuatro días, ganando incluso algo de consistencia con el paso de las horas.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos (más tiempo de enfriado)

Porciones: 8 a 10 raciones

Tipo de cocina: Casera / Tradicional española

Tipo de comida: Postre / Merienda

Calorías totales aproximadas: 3.400 kcal (unas 380 kcal por porción individual)