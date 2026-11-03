Tarta de calabaza y galletas: receta fácil sin complicaciones

Noviembre trae consigo mañanas frías y una luz dorada que pide postres reconfortantes al abrigo de la cocina. En esta época del año, la calabaza deja de ser una simple hortaliza decorativa para convertirse en la reina indiscutible de las sobremesas caseras. Lejos de las elaboraciones complejas, este tipo de repostería sin horno se convierte en un salvavidas cuando buscas sorprender sin pasar horas fregando cacharros.

Si te apasiona exprimir al máximo este ingrediente estacional, resulta muy inspirador probar también unas divertidas galletas de calabaza para Halloween o experimentar con combinaciones más energéticas como las galletas de calabaza, chocolate y pipas.

En esta línea de postres caseros, incluso puedes idear una fantástica tarta de galleta para Halloween si planeas una merienda temática en familia.

Ingredientes

200 gramos de galletas tipo María o galletas tostadas

90 gramos de mantequilla derretida sin sal

400 gramos de puré de calabaza casero bien escurrido

250 gramos de queso crema tipo Philadelphia

200 mililitros de nata para montar con un treinta y cinco por ciento de materia grasa

120 gramos de azúcar glas

4 hojas de gelatina neutra o 8 gramos en polvo

Una cucharadita de especias variadas (canela molida, jengibre y un toque de nuez moscada)

Cómo hacer tarta de calabaza y galletas paso a paso

Machacar las galletas bien a mano o a máquina. Mezclar lo anterior con la mantequilla derretida. Forrar la base de un molde desmoldable con la mezcla de galleta, presionando con fuerza usando el fondo de un vaso para compactar bien la base. Reservar en el frigorífico. Hidratar las hojas de gelatina en un bol con agua fría durante unos cinco o siete minutos. Calentar un par de cucharadas de puré de calabaza y disolver en él la gelatina ya escurrida, removiendo sin parar hasta integrarla por completo. Batir en un bol amplio el queso crema junto con el azúcar glas y las especias hasta conseguir una crema suave y sin grumos. Añadir el resto del puré de calabaza y la mezcla templada de gelatina, uniendo todo con movimientos envolventes suaves. Montar la nata fría con unas varillas e incorporarla a la crema de calabaza con cuidado para no perder el aire acumulado. Verter la mezcla sobre la base de galletas ya fría, alisando la superficie con una espátula de silicona. Dejar enfriar en la nevera un mínimo de seis horas, aunque dejarla reposar durante toda la noche garantiza un corte perfecto.

Trucos para que salga perfecto

El gran secreto de esta tarta radica en el puré de calabaza. Si la calabaza suelta demasiada agua durante la cocción, la estructura cremosa se vendrá abajo al desmoldar. Hay que asarla siempre en el horno cortada en grandes trozos boca abajo; de esta manera, gran parte del agua se evapora de forma natural sin necesidad de escurrirla desesperadamente con un colador de tela.

Variantes de la receta

La versatilidad de esta base permite jugar sin miedo según los ingredientes que tengas en la despensa. Puedes sustituir las galletas maría tradicionales por galletas de jengibre o tipo speculoos para potenciar el carácter especiado del otoño. Si prefieres un toque más intenso de cacao, añadir una capa fina de ganache de chocolate negro sobre la superficie justo antes de servir aporta un contraste de sabores.

Con qué acompañar tarta de calabaza y galletas

Una copa de licor de almendras o un licor de avellana potencian de maravilla las notas tostadas de la base de galleta. Para los pequeños de la casa, un buen batido de vainilla será ideal.

Cómo conservar tarta de calabaza y galletas

Guarda siempre la tarta dentro de un recipiente hermético o bien cubierta con una campana en la zona más fría del frigorífico. Se conservará en perfectas condiciones durante tres o cuatro días manteniendo su textura firme y jugosa.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 35 minutos de elaboración más 6 horas de reposo en frío

Porciones: 8 a 10 raciones generosas

Tipo de cocina: Repostería casera fácil / Sin horno

Tipo de comida: Postre / Merienda de otoño

Información nutricional: Alrededor de 340 kcal por cada 100 gramos (unas 280-320 kcal por porción individual, variando ligeramente según el tipo de galleta y la nata utilizadas).