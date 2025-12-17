La tarta árbol de hojaldre relleno que está arrasando esta Navidad: fácil, bonita y lista en 20 minutos
Toma nota de la tarta árbol de hojaldre relleno que arrasa en Navidad
Tarta de galletas de la abuela al estilo Arguiñano: receta fácil y deliciosa
Fácil, bonita y deliciosa, esta tarta árbol de hojaldre relleno es una de las que está arrasando esta Navidad y no es casualidad. Estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca, con algunas novedades que quizás hasta el momento no sabíamos. Es hora de buscar estas recetas que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a cuidar al máximo. Con la mirada puesta a una tarta que puede ser nuestra mejor opción.
La Navidad es la época que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Será mejor que empezar en una serie de platos que pueden acabar siendo los que nos darán más de una sorpresa nada más verlos. En estas fechas, no sólo nos encanta ver estas recetas, sino que nos enamoramos antes de dar el primer bocado. Es una situación que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que debemos empezar a tener en consideración. Esta tarta es una de las más fáciles de preparar que hayas hecho nunca, el éxito estará asegurado.
Fácil, bonita y lista en 20 minutos
En sólo 20 minutos, puedes crear la mejor tarta árbol de hojaldre para estos días que tenemos por delante. Conseguiremos este plus de buenas sensaciones con la llegada de un giro radical en el momento de preparar una de esas tartas dulces que son una obra maestra.
Esta materia prima que tenemos en casa y que podremos conseguir de una manera diferente, es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Menos es más y en Navidad, nada mejor para hacerlo que disfrutando de un buen postre.
Es hora de apostar claramente por un cambio en la manera de cocinar estos postres de temporada, con la ayuda de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Este hojaldre al que le damos una gran variedad de usos se convierte en un buen plus si estamos ante una combinación ganadora.
Este dulce que podemos adaptar al tamaño de nuestros invitados dará mucho de qué hablar en unas fiestas que pueden acabar siendo esencial en estos días que quizás nadie hubiera visto llegar hasta el momento.
Esta es la tarta árbol de hojaldre relleno que arrasa en Navidad
En Navidad deberemos empezar a prepararnos para descubrir una tarta hecha con hojaldre muy fácil de cocinar. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, deberemos empezar a poner en práctica.
En menos tiempos en la cocina, podremos conseguir un resultado de 10, es cuestión de ponernos manos a la obra con esta masa de hojaldre que podemos comprar fácilmente y que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar de la mejor manera posible.
Los expertos de Nestlé, nos dan una idea increíble para crear un árbol de Navidad de esos que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.
- Prepara el chocolate. Para ello, hay que derretir el chocolate Nestlé Postres en el microondas, opcionalmente con un poco de mantequilla. Podéis usar chocolate negro, con leche o blanco, o incluso combinarlos, aunque en estos casos debemos asegurarnos del tiempo de fundido y si hace falta mantequilla o no.
- Calienta el horno a 200ºC con calor arriba y abajo. El horno debe estar muy caliente en el momento de poner el hojaldre para que se hinche y el resultado sea espectacular.
- Extiende la primera masa de hojaldre. Es importante que ésta sea rectangular, de este modo se aprovecha mejor y quedan menos descartes. La masa de hojaldre rectangular de Buitoni es perfecta para esta receta.
- Reparte el chocolate por todo el hojaldre de modo que quede bien distribuido, pero especialmente en la parte central.
- Coloca la otra masa de hojaldre encima.
- Corta dos franjas de la base para que quede el pie del árbol y da forma triangular al resto. Es una buena idea que los niños dibujen un árbol de navidad y lo usen como guía para dar forma al hojaldre.
- Corta las ramas del árbol. Para ello, realiza cortes perpendiculares al tronco por cada lado sin llegar al centro.
- Llega el momento más divertido. Coged cada una de las ramas y giradlas formando tirabuzones. La masa de hojaldre Buitoni es de gran calidad y no se rompe fácilmente, pero hay que tener cuidado de no girar demasiado.
- Con los recortes, podéis preparar decoraciones para el árbol como bolas o estrellas. Para ello, corta el hojaldre con ayuda de un molde o simplemente con un cuchillo bien afilado siguiendo las ideas de los más pequeños. Después, pinchad bien estas decoraciones y repartidlas por encima del árbol. ¡Imaginación al poder!
- Bate un huevo y con ayuda de un pincel, reparte el huevo batido por encima del árbol de hojaldre.
- Finalmente, hornea el hojaldre durante 15 minutos o hasta que esté bien dorado.