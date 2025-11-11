Tabla de tiempos de cocción del pescado: vapor, olla rápida y más
Tabla completa de tiempos para cocinar pescado al vapor, en olla rápida o hervido, sin pasarte.
El pescado es uno de los alimentos más completos y agradecidos que podemos llevar a la mesa. Su carne suave y delicada, rica en proteínas y grasas saludables, lo convierte en una opción ideal tanto para el día a día como para una comida especial. Sin embargo, cocinarlo bien requiere atención. Un minuto de más puede secarlo o dejarlo sin sabor. Por eso, conocer los tiempos de cocción exactos según el método que utilices es esencial. En esta receta-guía encontrarás una forma práctica y sencilla de preparar pescado al vapor y en olla rápida, paso a paso, con una pequeña tabla orientativa que te ayudará a acertar siempre.
Ingredientes
Modo de preparación
- Preparar el pescado
Lava y seca bien el pescado con papel de cocina. Añade sal, pimienta y un poco de aceite de oliva por ambos lados. Coloca unas rodajas de limón encima y espolvorea hierbas frescas. Si trabajas con piezas enteras, hazles un par de cortes poco profundos para que el calor se reparta de manera uniforme.
- Cocción al vapor
Cocinar al vapor es una de las técnicas más limpias y saludables que existen. Permite conservar el sabor natural del pescado y mantener todos sus nutrientes.
- Pon el agua en el fondo de la olla, junto con los ajos y el laurel.
- Coloca la rejilla o la vaporera encima, cuidando que no toque el agua.
- Acomoda el pescado sobre la rejilla y, si lo deseas, añade las verduras.
- Tapa la olla y deja hervir el agua a fuego medio.
Tiempos de cocción al vapor:
- Filetes finos (aprox. 1 cm de grosor): 5 o 6 minutos.
- Lomos medianos (2 cm): entre 8 y 10 minutos.
- Piezas más gruesas (3 cm o más): de 12 a 14 minutos.
El pescado estará listo cuando se desmenuce fácilmente con un tenedor y su carne tenga un color opaco, sin zonas traslúcidas.
- Cocción en olla rápida
La olla rápida es ideal cuando tienes poco tiempo pero no quieres renunciar a un plato bien hecho. Conserva los jugos y acelera el proceso de cocción sin alterar el sabor.
- Añade el agua, el laurel y los ajos en el fondo de la olla.
- Coloca la rejilla y, encima, el pescado.
- Cierra bien la tapa y lleva a presión. Cuando la válvula comience a soltar vapor, baja un poco el fuego.
Tiempos de cocción en olla rápida (desde que sube la presión):
- Filetes finos: 1 minuto.
- Lomos medianos: 2 minutos.
- Piezas gruesas: 3 minutos.
Apaga el fuego y deja que la presión baje sola durante un par de minutos antes de abrir. Así evitarás que el pescado se rompa o se seque por el calor acumulado.
- Toque final y presentación
Saca el pescado con cuidado y colócalo en una fuente. Riégalo con un hilo de aceite de oliva crudo y un poco de zumo de limón. Si lo acompañas con las verduras cocidas, tendrás un plato completo, ligero y equilibrado. Espolvorea un poco de perejil fresco justo antes de servir.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 2 a 3 raciones
Información nutricional (aproximada por receta completa):
Calorías totales: 520 kcal
-
Tipo de cocina: Mediterránea
Tipo de comida: Plato principal
Esta guía puede servirte como referencia general, aunque cada tipo de pescado tiene su propio carácter. Los blancos, como la merluza o el lenguado, son más frágiles; los azules, como el salmón o la caballa, soportan mejor la cocción. Ajusta siempre el tiempo según el grosor y la textura. Con un poco de práctica, lograrás un resultado equilibrado: pescado jugoso, aromático y lleno de vida, listo para disfrutarlo con un toque de aceite, unas verduras al dente o una simple ensalada.