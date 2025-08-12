Éste es el supermercado con el mejor pescado fresco, según la OCU

El pescado no solo conquista el paladar de los amantes de la buena cocina, sino que también es un elemento esencial en una dieta equilibrada y saludable. Desde hace siglos, las culturas costeras han reconocido los grandes beneficios que aporta el consumo regular de pescado a la salud. Este alimento es una fuente excelente de proteínas de alta calidad, aporta ácidos grasos esenciales como los omega-3, y está repleto de vitaminas y minerales. Hoy en día, podemos encontrarlo en pescaderías de mercados y supermercados, pero ¿dónde se consigue el mejor? La OCU ha investigado y tiene la respuesta.

En un análisis exhaustivo de un buen número de cadenas de supermercado, la OCU ha desgranado todas las claves sobre el pescado que se vende en estos establecimientos, dónde podemos encontrar el mejor de todos, las pautas para saber elegirlo y cómo saber también si es fresco y si la pescadería es de fiar.

El mejor supermercado para comprar pescado

Sabemos que el pescado está lleno de nutrientes y además es perfecto para poder elaborar todo tipo de recetas y cocinarlo con distintas técnicas. Sin embargo, la elección de un buen pescado no es tarea fácil. En el amplio mar de opciones que ofrecen los supermercados, distinguir entre lo fresco y lo no tan fresco puede ser complicado para el consumidor promedio. La frescura y la calidad del pescado son determinantes no solo para su sabor y textura, sino también para conservar sus beneficios nutricionales. Frente a esta encrucijada, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo un estudio para el que participaron 4,000 consumidores y en el que se evaluaron 38 cadenas de supermercados.

De este modo, la OCU ha podido esclarecer cuál es el mejor supermercado para quienes buscan la máxima calidad en productos del mar. Este análisis no solo se centró en la frescura y la calidad, sino también en la relación calidad-precio de los productos ofrecidos, un aspecto de suma importancia para el consumidor consciente de su economía.

Costco y Esclat venden el mejor pescado fresco

Y los resultados del análisis son claros. El mejor supermercado para comprar pescado fresco fue para Costco. A pesar de tener una presencia más limitada en el territorio español, con solo cuatro establecimientos, ha demostrado una dedicación excepcional a la calidad de sus productos marinos. Su puntuación de 93 sobre 100 no solo refleja su excelencia en la oferta de pescado fresco, sino que también establece un alto estándar para sus competidores.

Siguiendo a Costco, tenemos a Esclat, cadena de supermercados presente en Cataluña, que ha sabido mantener un estándar de calidad que le ha valido una impresionante calificación de 88 sobre 100. Este resultado subraya su compromiso con ofrecer productos marinos frescos y de alta calidad a sus clientes.

Los supermercados menos recomendados

Por otro lado, el estudio también arrojó luz sobre aquellos supermercados que no cumplen con las expectativas en cuanto a la oferta de pescado fresco. Cadenas como Aldi, Lidl y Covirán se ubicaron en los escalones más bajos de la clasificación, con puntuaciones que reflejan una calidad y variedad inferiores. Este resultado es un llamado de atención para estos gigantes del retail, enfatizando la importancia de mejorar su oferta para satisfacer las demandas de los consumidores.

La preferencia de los consumidores

Además de la calidad y la oferta, la OCU quiso conocer la preferencia directa de los consumidores, y los resultados fueron sorprendentes. Gadis, un supermercado con raíces en Galicia, emergió como el favorito indiscutible para la compra de pescado fresco, con un 70% de los consumidores prefiriéndolo sobre otras opciones. Hipercor también demostró su fortaleza en este ámbito, capturando la preferencia del 62% de los encuestados.

Consejos para el consumidor

Para garantizar que llevas a casa el mejor pescado posible, la OCU ofrece valiosos consejos. Verifica que las agallas sean de un rojo vivo, un indicador de frescura inconfundible. Los ojos deben ser brillantes y prominentes, y el cuerpo firme al tacto. Además, un brillo saludable y un recubrimiento intestinal completo y brillante son señales claras de que estás frente a un producto de primera.

Cómo saber si la pescadería es de fiar

La confianza en el lugar de compra es igualmente crucial. Una buena pescadería mantendrá sus productos sobre hielo o en una mesa fría, evitará el amontonamiento para garantizar la frescura y utilizará cajas inclinadas para drenar los líquidos correctamente. Además, es importante que evite prácticas como el regado o pulverizado del pescado, que pueden disfrazar la falta de frescura.

En conclusión, la investigación de la OCU no solo ha revelado cuáles son los mejores y peores supermercados para comprar pescado fresco, sino que también ha proporcionado a los consumidores las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas. Con esta guía, la compra de pescado fresco puede transformarse de una tarea desalentadora a una experiencia gratificante, asegurando que lo que llegue a nuestra mesa sea de la mejor calidad posible.