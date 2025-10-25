Sushi de quinoa con salmón marinado y semillas de sésamo

El sushi es una de las joyas más conocidas de la cocina japonesa, valorada por su equilibrio entre sabor, presentación y frescura. En esta versión más saludable, el arroz se sustituye por quinoa, un grano lleno de proteínas, fibra y minerales. Este cambio no solo mejora el valor nutricional del plato, sino que también le da una textura distinta, ligera y con un toque ligeramente crujiente. El salmón marinado y las semillas de sésamo aportan matices intensos y saludables, creando un plato moderno y equilibrado, ideal para quienes disfrutan de la comida natural sin renunciar al placer.

Ingredientes

Para el sushi:

1 taza de quinoa blanca o tricolor

2 tazas de agua

2 cucharadas de vinagre de arroz

1 cucharada de azúcar moreno

½ cucharadita de sal marina

4 láminas de alga nori

1 pepino mediano en tiras finas

1 zanahoria mediana cortada en bastones delgados

1 aguacate maduro en láminas

2 cucharadas de semillas de sésamo tostadas

Para el salmón marinado:

250 g de salmón fresco (de calidad para sushi)

2 cucharadas de salsa de soja baja en sal

1 cucharada de aceite de sésamo

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

Jugo de medio limón

1 cucharadita de miel o sirope de agave

Cebollino picado al gusto

Para acompañar:

Salsa de soja o tamari

Wasabi (opcional)

Jengibre encurtido

Modo de preparación

Cocinar la quinoa

Lava bien la quinoa bajo el grifo, frotando los granos entre las manos para eliminar su sabor amargo natural. Ponla en una olla junto con el agua y lleva a ebullición. Cuando rompa el hervor, baja el fuego al mínimo, tapa y deja cocer durante unos 15 minutos o hasta que el agua se haya absorbido por completo. Retira del fuego y deja reposar cinco minutos antes de remover con un tenedor para que quede suelta. Sazonar la quinoa

En un cuenco pequeño, mezcla el vinagre de arroz, el azúcar y la sal. Cuando todo se haya disuelto, añade la mezcla a la quinoa aún tibia. Remueve con cuidado para no romper los granos y deja que se enfríe por completo antes de montar los rollos. Marinar el salmón

En otro recipiente, combina la salsa de soja, el aceite de sésamo, el jengibre rallado, el jugo de limón y la miel. Coloca el salmón cortado en cubos o láminas finas y mézclalo con el marinado. Cubre con papel film y deja reposar en el frigorífico durante al menos 20 minutos para que absorba bien los sabores. Formar los rollos

Extiende una esterilla de bambú sobre la encimera y coloca encima una hoja de alga nori con la parte brillante hacia abajo. Cubre dos tercios del alga con una capa de quinoa, presionando suavemente con los dedos humedecidos para que no se pegue. En el centro coloca unas tiras de pepino, zanahoria, aguacate y algunos trozos del salmón marinado. Enrolla con ayuda de la esterilla, presionando poco a poco para dar forma compacta. Humedece el borde del alga con un poco de agua para sellar el rollo. Cortar y decorar

Con un cuchillo bien afilado, corta el rollo en porciones de unos dos o tres centímetros. Limpia el cuchillo entre cada corte para mantener los bordes limpios. Coloca las piezas sobre un plato y espolvorea las semillas de sésamo tostadas por encima. Servir

Sirve el sushi acompañado de salsa de soja, un poco de jengibre encurtido y, si lo prefieres, una pizca de wasabi. Puedes añadir brotes tiernos o tiras finas de alga para dar un toque más fresco y colorido al plato.

Es un plato perfecto para disfrutar en una cena relajada, compartir con amigos o preparar como una opción saludable para el día a día.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 4

Información nutricional: Aproximadamente 320 kcal por porción

Tipo de cocina: Japonesa moderna

Tipo de comida: Plato principal o cena ligera