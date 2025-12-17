Recetas para compartir esta Navidad con Alcampo

Llega la Navidad y nuestras mesas se llevan de familia y amigos, pero sobre todo de deliciosos platos que compartir todos juntos. Todas las celebraciones se hacen alrededor de la mesa y eso requiere que siempre haya un anfitrión que nos dé la bienvenida y nos invite a pasar una noche inolvidable.

Por ello, si nos estás leyendo y este año eres –quizá una vez más– el anfitrión de tus seres queridos y se te han acabado las ideas, no quieres repetir las creaciones gastronómicas del año pasado o deseas innovar para sorprenderles, aquí os traemos algunas estupendas ideas acompañadas de los sabores de calidad de Alcampo… ¡y al mejor precio!

Una selección de propuestas llenas de sabor, accesibles y, además, adaptadas a todos los gustos y públicos, ya que os vamos a proponer algunos platos muy interesantes, donde hay opciones sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, vegetarianas y veganas, etc. para que nadie se quede al margen de una espléndida cena.

Sorprender de manera sencilla

Como entrantes, vamos a comenzar con propuestas frescas y ligeras, que nos ayudarán a abrir boca y a una primera toma de contacto gastro. Son recetas pensadas para sorprender sin complicaciones y con ingredientes al alcance de cualquier hogar.

1.- Mejillones al vapor con vinagreta cítrica y hierbas frescas. Es un clásico de nuestras mesas, pero le vamos a dar un toque de lima y cilantro.

2.- Puerros confitados al horno con frutos secos y vinagreta. Una opción vegana, suave y deliciosa, ideal para los amantes de los sabores agridulces, ya que el plato lleva una chispa caramelizada junto a una vinagreta de mostaza y nueces.

3.- Tian de verduras provenzal. Esta es una opción estupenda para los comensales vegetarianos cocinada a base de capas de calabacín, berenjena, tomate y pimiento, horneadas lentamente con hierbas mediterráneas.

4.- Alcachofas confitadas con crema ligera de parmesano y crujiente de jamón. La elegancia hecha plato, donde se combina la suavidad del vegetal con ese toque salado tan agradable y lleno de sabor.

5.- Crema de calabaza asada con jengibre y aceite de trufa, que será el entrante estrella para los veganos y los intolerantes al gluten. Es una opción cremosa, aromática y reconfortante, en definitiva, es perfecta para abrir el menú con calidez.

Unas propuestas principales muy festivas

Y tras estos platos, llenos de sabor y frescura, y todos con un toque de distinción, vamos a por los platos fuertes de la noche, recién sacados del recetario navideño de Alcampo y donde vamos a tener ingredientes de siempre combinados con otros más vanguardistas.

1.- Jamoncitos de pavo glaseados con miel de castaño de Cultivamos lo Bueno. Se trata de una opción interesante y más económica que el tradicional asado. ¡Además de jugoso y lleno de matices!

2.- Lomo de cerdo Duroc con ciruelas y especias, también de su gama Cultivamos lo Bueno. Una eclosión de sabores muy asequible y que aportan un toque exótico a nuestra mesa.

3.- Rodaballo asado con mantequilla de alcaparras, elaborado con un pescado fresco que destaca por su calidad-precio. Es plato hará volar a nuestros invitados, os lo aseguramos.

4.- Berenjenas gratinadas con tomate seco y queso de cabra Auchan, una opción vegetariana sabrosa y apta para cualquier presupuesto. Y muy sencillo de hacer: disponer los ingredientes en una fuente, poner en el horno y ¡platazo!

El broche de oro

Por último, añadimos a nuestra mesa un toque dulce que ponga el broche de oro a noches tan especiales como las de Navidad.

Durante estos días, Alcampo nos ofrece un sinfín de opciones: a los clásicos turrones y dulces navideños se suman deliciosos postres de su propio recetario, como los coquitos caseros sin gluten y rocas de chocolate con frutos secos.

Porque al final, la mejor receta de la Navidad es compartir, disfrutar y sentarse juntos a la mesa… y con Alcampo, hacerlo bien y al mejor precio es más fácil que nunca.