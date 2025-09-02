Receta de tortilla de berenjenas: cómo prepararla fácil y deliciosa

Las tortillas son de esos platos que nunca fallan. A todos nos recuerdan a la cocina de casa: sencillas, rápidas y siempre reconfortantes. La de patata es la reina, pero hay variantes que merece la pena descubrir. Una de ellas es la tortilla de berenjenas, menos conocida pero deliciosa, ligera y muy fácil de preparar. Con pocos ingredientes y en media hora tendrás un plato perfecto para una cena rápida o como acompañamiento en cualquier comida.

Paso a paso

Preparar las berenjenas . Lava las berenjenas y córtalas en dados pequeños o en rodajas finas, según prefieras. Puedes dejarlas con piel (aporta fibra y color) o quitársela si te resulta más agradable. Para que no amarguen, ponlas en un escurridor con sal durante 15 minutos y después sécalas con papel de cocina.

. Lava las berenjenas y córtalas en dados pequeños o en rodajas finas, según prefieras. Puedes dejarlas con piel (aporta fibra y color) o quitársela si te resulta más agradable. Para que no amarguen, ponlas en un escurridor con sal durante 15 minutos y después sécalas con papel de cocina. La cebolla. Pela y corta la cebolla en tiras finas . Sofríela en una sartén amplia con una cucharada de aceite de oliva a fuego medio, hasta que esté transparente y ligeramente dorada. Esa cebolla bien pochada dará dulzor y suavidad a la tortilla.

. Sofríela en una sartén amplia con una cucharada de aceite de oliva a fuego medio, hasta que esté transparente y ligeramente dorada. Esa cebolla bien pochada dará dulzor y suavidad a la tortilla. Cocinar la berenjena . Añade las berenjenas a la sartén con el resto del aceite. Cocínalas a fuego medio-bajo, removiendo de vez en cuando. Al principio absorben bastante aceite, pero si ves que se secan demasiado, añade un poco de agua en lugar de más grasa. La idea es que queden blandas y doraditas.

. Añade las berenjenas a la sartén con el resto del aceite. Cocínalas a fuego medio-bajo, removiendo de vez en cuando. Al principio absorben bastante aceite, pero si ves que se secan demasiado, añade un poco de agua en lugar de más grasa. La idea es que queden blandas y doraditas. Batir los huevos. Mientras se hacen las verduras, bate los huevos en un bol grande con una pizca de sal y pimienta. No hace falta batir demasiado, solo lo justo para que queden mezclados.

con una pizca de sal y pimienta. No hace falta batir demasiado, solo lo justo para que queden mezclados. Mezclar . Incorpora la cebolla y la berenjena al bol de los huevos. Remueve bien para que todos los ingredientes se repartan de manera uniforme.

. Incorpora la cebolla y la berenjena al bol de los huevos. Remueve bien para que todos los ingredientes se repartan de manera uniforme. Cuajar la tortilla. Calienta una sartén antiadherente con unas gotas de aceite, vierte la mezcla y cocina a fuego medio. Cuando empiece a cuajar por los bordes, dale la vuelta con un plato o una tapa. Cocínala unos minutos más hasta que esté dorada por ambos lados.

Calienta una sartén antiadherente con unas gotas de aceite, vierte la mezcla y cocina a fuego medio. Cuando empiece a cuajar por los bordes, dale la vuelta con un plato o una tapa. Cocínala unos minutos más hasta que esté dorada por ambos lados. Reposar y servir. Déjala reposar un par de minutos antes de cortarla. Puedes espolvorear un poco de perejil fresco para darle un toque de color y frescura.

Trucos de cocina

Añade un poco de queso rallado a la mezcla para que quede más jugosa.

a la mezcla para que quede más jugosa. Si te gusta experimentar, combina la berenjena con calabacín.

Esta tortilla está buenísima tanto caliente como fría, ideal para llevar en un táper.

Calorías aproximadas

Con los ingredientes señalados, la tortilla completa de la abuela aporta unas 1.050 kcal. Dividida en 4 raciones, cada una tiene alrededor de 260 kcal. Es un plato nutritivo y saciante, perfecto para una comida ligera o para acompañar con una ensalada.

El encanto de lo sencillo

La tortilla de berenjenas demuestra que no hacen falta grandes complicaciones para disfrutar de algo rico. Es económica, saludable y rápida de preparar. Un plato humilde que, con cada bocado, recuerda que la cocina más simple puede ser también la más deliciosa.