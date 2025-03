Adiós a la tortilla de tu abuela: la receta para microondas que puedes hacer tú y queda mucho mejor

La tortilla de patatas, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española, tiene una larga historia que ha conquistado paladares durante siglos. Existen dos teorías principales sobre su origen. Una sostiene que se inventó en Extremadura en 1798, donde se utilizó la patata, un ingrediente económico y accesible, para crear un plato nutritivo en tiempos difíciles. La otra teoría afirma que fue en 1835 durante la Primera Guerra Carlista, cuando el general Tomás de Zumalacárregui, buscando un alimento barato y energético para sus tropas, ideó la tortilla utilizando huevos, patatas y cebolla.

Ambas versiones coinciden en que la tortilla de patatas nació por la necesidad de crear un plato sencillo, económico y nutritivo, aunque no hay consenso sobre cuál de las dos es la auténtica. Con el paso de los años, se ha convertido en un plato icónico, y cada familia tiene su propia versión y secreto para hacerla. Ahora, gracias los utensilios de cocina modernos, como el molde de silicona para microondas, preparar una deliciosa tortilla nunca había sido tan rápido y fácil.

El giro moderno a la tortilla de patatas

¿Quién no ha soñado alguna vez con hacer una tortilla de patatas deliciosa, pero sin complicarse en la cocina? A todos nos encanta el sabor de una buena tortilla casera, pero sabemos que su preparación tradicional puede ser bastante laboriosa, especialmente cuando se trata de freír las patatas y estar pendiente de que no se quemen. La técnica más convencional implica utilizar una sartén con aceite caliente, voltear la tortilla con destreza y esperar a que quede bien cuajada por ambos lados. Sin embargo, este proceso no es el más rápido, ni el más sencillo para todos los cocineros.

Es aquí donde entra en juego el molde de silicona para microondas. Este utensilio nos permite preparar una tortilla en cuestión de minutos, sin perder el sabor ni la textura esponjosa y jugosa que caracteriza a este plato tradicional. Utilizando solo los ingredientes básicos y un microondas, cualquier persona, ya sea un gran cocinero o alguien sin mucha experiencia en la cocina, podrá disfrutar de una tortilla de patatas en tiempo récord y sin mucho esfuerzo. La magia de este método radica en la rapidez, la comodidad y la facilidad de uso que ofrece el molde de silicona.

La silicona es un material flexible, resistente al calor y fácil de limpiar, lo que la convierte en la opción ideal para cocinar en el microondas. Además, los moldes de silicona para hacer tortillas son ligeros, no se deforman, no hay que engrasarlos con abundante aceite, y se pueden usar una y otra vez sin perder sus propiedades. Estos moldes permiten cocinar de manera uniforme, de manera que la tortilla queda perfectamente cocida por dentro y por fuera. Así, el molde de silicona ofrece una alternativa rápida y eficaz para hacer tortillas de patatas.

Receta

Ahora que hemos hablado del molde de silicona, vamos a enseñarte cómo preparar una tortilla de patatas en el microondas, ¡y en tiempo récord! Para ello, necesitarás dos o tres patatas medianas, cuatro huevos grandes, una cucharada de aceite de oliva (opcional), sal al gusto y pimienta (también opcional).

Lava bien las patatas y pélalas. Luego, córtalas en rodajas finas o en trozos pequeños, dependiendo de la textura que prefieras. Si quieres puedes cocinar las patatas en el microondas para ablandarlas antes de añadirlas a la mezcla de huevo. Coloca las patatas en un recipiente apto para microondas, añade una cucharada de agua y cúbrelas con una tapa o film transparente. Cocina en el microondas durante cinco minutos, hasta que estén blandas. En un bol grande, bate los huevos con un poco de sal y pimienta al gusto. Si lo prefieres, también puedes añadir un chorrito de leche o nata para darle un toque más cremoso a la tortilla. Una vez que las patatas estén cocidas, incorpóralas al bol con los huevos batidos y mezcla bien para que las patatas se impregnen del huevo. Vierte la mezcla de patatas y huevo en el molde de silicona. Asegúrate de que el molde esté distribuido de manera uniforme. Cocina en el microondas a máxima potencia durante seis minutos, dependiendo de la potencia de tu microondas. Si tu molde es más grande o más pequeño, ajusta el tiempo de cocción en consecuencia. Cuando la tortilla esté cocida, deja reposar durante un minuto antes de desmoldarla para que adquiera una mejor consistencia. Luego, con mucho cuidado, voltea el molde y sirve la tortilla.

En conclusión, la forma de preparar la tortilla de patatas se ha reinventado gracias al uso de herramientas modernas como el molde de silicona para microondas. Este utensilio no sólo facilita la preparación, sino que también mantiene la esencia del sabor tradicional. Con la posibilidad de ajustar la textura y el grosor según tus preferencias, puedes disfrutar de una receta clásica sin complicaciones.