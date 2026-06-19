Té verde con hierbabuena: receta, propiedades y beneficios de esta infusión

El té verde con hierbabuena es una super bebida que nos puede ayudar a cuidarnos por dentro mientras nos relajamos y disfrutamos de su sabor. El universo de los tés está repleto de recetas que realmente destacan por sí solas. Combinaciones de hierbas que dan como resultado lo mejor de la naturaleza en un solo sorbo. El té verde hace miles de años que es uno de los más consumidos por la humanidad y no es de extrañar dadas sus propiedades. De igual forma que sucede con la hierbabuena que acabará siendo una explosión de frescura nunca vista.

Ingredientes:

1 taza de agua

4 hojas frescas de hierbabuena

1 bolsita o cucharadita de té verde

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de miel o edulcorante natural

Cómo preparar un té verde con hierbabuena

Nos ponemos manos a la obra calentando el agua. Le daremos el dulzor que esta taza necesita con el azúcar y un poquito de miel. Este tipo de té necesita estar muy dulce para que quede lo mejor posible. Le daremos el dulzor que necesitará con la miel y el azúcar, podemos poner solo uno de estos elementos o incorporar un edulcorante natural como la Stevia. Terminaremos la receta con el toque de frescura con las hojas de hierbabuena que se infusionará con el té. Cuando esté infusionado con las bolsitas pasados unos minutos, servimos y disfrutamos del placer de esta bebida.

Propiedades y beneficios del té verde con hierbabuena

Propiedades digestivas y antiespasmódicas

Este té verde con hierbabuena posee propiedades antiespasmódicas que reducen las náuseas, los cólicos, la hinchazón estomacal y los síntomas del intestino irritable. Es un buen digestivo, por lo que podemos o debemos tomarlo al final de las comidas.

Vitaminas y minerales de la hierbabuena

La hierbabuena es rica en vitamina A, magnesio, hierro, y fibra por lo que estas hojas bien limpias no son solo decorativas. Un té de este tipo ayuda a nuestro cuerpo dándole lo que más necesita.

Beneficios para la garganta, el estrés y las defensas

El té caliente, además nos servirá para aliviar la garganta irritada, prevenir resfriados, aumentar las defensas, combatir el estrés, disminuir la fatiga y calmar dolores musculares. Todo un extra de buenas vibraciones que podemos incorporar en esta sencilla receta.

A qué temperatura y cuánto tiempo se infusiona el té verde

Solemos tener el error de usar agua recién hervida. Cuando hacemos esto, las hojas del té pueden liberar compuestos que aporten demasiado amargor a la bebida. El agua no debería tener más de 80º C. Si lo hemos hervido, lo ideal es esperar un poco.

No hay que tener mucho tiempo las hojas en infusión, entre 2 y 3 minutos suele ser suficiente.

Cuando entra en juego la hierbabuena, el conjunto cambia bastante. Su aroma aporta una sensación refrescante que suaviza las notas vegetales del té verde y hace que el resultado sea más ligero en boca. Es una combinación sencilla, pero funciona especialmente bien.

Cuándo tomar el té verde con hierbabuena: el mejor momento

Cada persona acaba encontrando su propio hábito, aunque hay franjas horarias en las que suele encajar mejor.

Por la mañana, por ejemplo, puede convertirse en una alternativa interesante al café. Sigue aportando cafeína, pero de una forma más moderada. Muchas personas notan una sensación de energía más estable, sin esos altibajos que a veces acompañan a otras bebidas estimulantes.

Después de comer también tiene bastante sentido. Su sabor fresco deja una sensación agradable y ligera, especialmente cuando la comida ha sido abundante. No es casualidad que en muchas culturas las infusiones formen parte del final de la comida.

A media tarde puede ayudar a mantener la concentración cuando empieza a aparecer el cansancio. Eso sí, conviene escuchar al propio cuerpo. Algunas personas pueden tomar una taza por la noche sin ningún problema, mientras que otras notan que la cafeína afecta a su descanso incluso varias horas después.

Variantes del té verde con hierbabuena

Parte del atractivo de esta bebida está en su versatilidad. Aunque la combinación básica ya funciona por sí sola, admite pequeñas modificaciones que cambian bastante la experiencia sin complicar la preparación.

Una de las mezclas más habituales es la que incorpora limón o el jengibre, que aportan sus matices.

Durante los meses fríos hay quien añade una pequeña cantidad de miel para redondear el conjunto. No hace falta mucha. En verano ocurre justo lo contrario: se sirve con hielo y se transforma en una bebida especialmente refrescante.

También puede prepararse junto a otras hierbas aromáticas. La melisa, la verbena o la menta ofrecen matices distintos y permiten variar sin alejarse demasiado de la receta original.

Preguntas frecuentes sobre el té verde con hierbabuena

¿Cuántas calorías tiene el té verde con hierbabuena?

Una taza suele contener menos de 5 calorías. Las cifras aumentan únicamente si se incorporan ingredientes como azúcar, miel o cualquier otro tipo de endulzante.

¿Se puede tomar el té verde con hierbabuena en frío?

Esta es una de las mejores formas de tomarlo en verano. Se obtiene una bebida realmente refrescante.

¿Cuántas tazas de té verde se pueden tomar al día?

Depende de la tolerancia a la cafeína de cada persona, pero entre dos y 4 tazas al día es suficiente.

¿Tiene cafeína el té verde con hierbabuena?

Sí. El té verde contiene cafeína de manera natural. Los niveles son inferiores al café. La hierbabuena no aporta cafeína, solo aroma, sabor y frescura.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 5 minutos

Porciones: 1 taza

Información nutricional (por porción): Aproximadamente 2 kcal

Tipo de cocina: Internacional

Tipo de comida: Bebida caliente / Infusión