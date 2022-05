Para hacer una receta de flan de higos vegano no es necesario utilizar huevos, ni ningún tipo de ingredientes derivados de animales. El veganismo es una corriente que rechaza no solo la comida de origen animal sino cualquier uso que se haga de los animales como mercancía. En este sentido, no utilizan productos derivados de fibras animales (como la lana, el cuero o la seda) ni medicamentos o cosméticos que hayan sido testeados en ellos. No consumen lácteos ni sus derivados, y tampoco miel. Para esta receta, es importante que los higos estén en su punto justo de madurez y de dulzor.

Por ello, para preparar recetas veganas deben fijarse muy bien en los aportes nutricionales de los vegetales. De allí que haya un boom en cuanto a algunos alimentos específicos, como el aguacate, el tofu, los dátiles, la harina de garbanzo, la quínoa o los higos, entre muchos otros, que cumplen con tener excelentes propiedades, proteínas, vitaminas y minerales.

En el caso de los higos –el fruto de la higuera–, aportan alrededor de 70 kcal por 100 gramos; 16 gramos de carbohidratos, que dan energía; mucha agua, nada de grasa y 1.2 gramos de proteína vegetal. Además, contiene en grandes cantidades vitaminas A y C y algo de B6. En cuanto a los minerales, aporta una buena cantidad de calcio, potasio, magnesio y fósforo, y algo de selenio y cinc. Si bien hay tres variedades de higos –verdes, negros y azulados–, los verdes son más dulces, jugosos y aromáticos.

Ingredientes: