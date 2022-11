Esta receta fácil de pan brioche de yogur griego está de lujo, es una delicia dulce elaborada con yogur griego, lo que la hace aún más esponjosa, pues el yogur ayuda a levar aún más las masas, las vuelve más suaves y densas, además de nutritivas. Un brioche es un pan dulce de origen francés con mucha mantequilla, como es el gusto galo. Lo mejor de todo es que, aunque no lo parezca, este delicioso brioche se puede preparar en casa de una forma muy sencilla, con ingredientes cien por cien naturales. En ocasiones la masa de este brioche sirve como base para otros postres, y existen numerosísimas variantes, locales y de otros países. En Francia, a veces se sirve como complemento al foie gras, y también en algunos platos de carne. Ahora que se acercan los días fríos, preparar un pan brioche con yogur griego reconfortará el cuerpo y el alma. Ingredientes:

500 gramos de harina de trigo

250 ml de yogur griego

50 ml de leche

3 huevos

2 cucharadas soperas de agua de azahar

70 gramos de mantequilla

25 gramos de levadura fresca

60 gramos de azúcar

Almendra laminada, para decorar

Azúcar humedecido en agua de azahar, para decorar

Una pizca de sal

Cómo preparar la receta fácil de pan brioche de yogur griego:

Tamizar la harina con la sal. Disolver la levadura en la leche. Batir dos huevos y derretir la mantequilla. Poner la leche y los huevos con la mantequilla en la amasadora (si no se tiene, poner en un bol grande). Incorporar el yogur, el agua de azahar y el azúcar. Poner a funcionar la amasadora, y al integrarse los ingredientes, añadir la harina por tandas, amasando siempre hasta que esté bien mezclada. Dejar reposar durante 5 minutos. Amasar de nuevo por 15 minutos, reposar 5, otros 15 minutos de amasado y finalizar con 5 minutos de reposo. Poner la masa en un bol engrasado, tapar con film y dejar reposar hasta que triplique su tamaño. Forrar un molde con papel vegetal y dar forma al brioche según el molde. Batir el huevo restante y pintar la superficie del brioche. Volver a dejar reposar hasta que triplique su tamaño. Precalentar el horno a 180° C. Decorar el pan con montoncitos de azúcar humedecida en agua de azahar y almendras laminadas. Hornear entre 20 y 25 minutos, sacar cuando esté dorado. Dejar enfriar en una rejilla.

Cuando prepares esta receta fácil de pan brioche de yogur griego no vas a querer comer otro tipo de pan dulce. Es verdaderamente una delicia, y como ves, no es difícil de elaborar. Además, no hay nada como comer pan casero.