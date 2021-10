El aroma a café es inconfundible, eso no cabe duda y es que, ¿qué reconforta más que llegar a casa después de un día duro y oler ese rico olor que sale desde la cafetera? Pocas experiencias se acercan a esta sensación de hogar, ¿no es cierto? Claro está que ese aroma que se desprende desde la cafetera no es igual en todos los hogares ya que no en todos se consumen las mismas intensidades de café, una intensidad que condiciona tanto el sabor como el aroma. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la intensidad del café? Vamos a descubrirlo a continuación.

Intensidades del café, ¿qué significa?

A la hora de hablar de la intensidad del café, el sabor y el aroma es lo único que se tiene en cuenta. La intensidad de un café es una escala que se usa para determinar el grado en el que se perciben los aromas y los aromas, tanto en nariz como en boca.

La intensidad viene proporcionada por el nivel de acidez y de amargor del café, de la potencia del aroma y de la persistencia del sabor una vez se ha bebido. La intensidad no determina la calidad.

Otro de los aspectos que se relacionan con la intensidad del café es el cuerpo del mismo. El cuerpo es la textura que notamos en la boca y que percibimos por el tacto y no por el gusto.

Por norma general, un café intenso suele tener un cuerpo y una textura casi espesa y sedosa a la misma vez.

¿Qué factores influyen?

En lo que se refiere a las intensidades del café, existen ciertos factores que pueden influir:

El grano: la variedad de café, es decir, el grano, determina gran parte de su sabor ya que es la base. Los granos de café robusta, por ejemplo, tienen un sabor más intenso y amargo que los granos de café arábica. El tueste: el segundo factor que influye en la intensidad de un café es precisamente su tueste. Existen varios grados de tostado y, dependiendo del grado en el que se encuentre el café tendrá un sabor más amargo o más dulce. La cafetera: no todas las cafeteras son iguales. No tendrá el mismo sabor un café preparado en una cafetera italiana, en una francesa o en una cafetera de goteo, a pesar de ser el mismo. Así que te recomendamos averiguar cómo te gusta el café y, después, compres la cafetera que más se asemeje a tus gustos.

El café intenso no implica más cafeína

Existe una creencia generalizada que dice que un café intenso tiene más cafeína, pero nada más lejos de la realidad. Un café intenso y fuerte no tiene por qué tener más cafeína. La cantidad de cafeína de un café viene dada por el tipo de grano, el tueste y la forma de extracción. No tendrá la misma cantidad de cafeína un café expreso que un café largo preparado con una cafetera francesa. Es más, el café extraído en frío en la cafetera de goteo, por ejemplo, suele tener una cantidad más elevada de cafeína, a pesar de que pueda parecer justo lo contrario.

Así que recuerda que la cantidad de cafeína en un café no se debe asociar con la intensidad del mismo, sino por el tipo de grano usado, el tueste y la forma de extracción.