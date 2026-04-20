Postres rumanos tradicionales: recetas dulces típicas fáciles de Rumanía
La repostería rumana tiene algo que engancha desde el primer momento. No es complicada, pero sí muy sabrosa. Aquí no vas a encontrar técnicas imposibles ni ingredientes raros. Más bien lo contrario: recetas sencillas, de las de casa, con ese punto reconfortante que apetece repetir.
Si te gustan los dulces tradicionales y quieres probar algo diferente sin complicarte demasiado, estos cuatro postres rumanos son un buen punto de partida.
Papanasi (los más famosos)
Seguramente son el postre más conocido de Rumanía. A simple vista recuerdan a un donut, pero en realidad tienen una textura bastante distinta. Se hacen con queso fresco, lo que les da un interior muy suave y ligeramente húmedo.
Por fuera quedan dorados y crujientes. Y aquí viene lo mejor: se sirven con crema agria y mermelada, normalmente de arándanos o frutos rojos. Esa mezcla caliente-frío funciona de maravilla.
Tiempo de preparación: 35 minutos
Porciones: 4
Información nutricional: 320 kcal por ración
Tipo de cocina: Rumana tradicional
Tipo de comida: Postre
Son fáciles de preparar en casa. Solo necesitas mezclar los ingredientes, formar las piezas y freírlas. Si te gusta experimentar, puedes variar la mermelada o incluso añadir un toque de vainilla a la masa.
Cozonac (dulce de celebraciones)
El cozonac es otro clásico, muy presente en Navidad y Pascua. Se trata de una especia de pan dulce con mucho aroma y esponjoso. Es tradicional rellenarlo con todo tipo de ideas, frutas, cacao, frutos secos como la nuez, cremas dulces, etc.
Aquí ya hablamos de una receta un poco más elaborada. La masa necesita reposo, tiempo y algo de paciencia. Pero tampoco es nada fuera de lo normal si ya has hecho masas antes.
Tiempo de preparación: 2 horas
Porciones: 8
Información nutricional: 400 kcal por ración
Tipo de cocina: Rumana
Tipo de comida: Postre / desayuno dulce
El resultado merece la pena. Es perfecto para desayunar o acompañar un café. Además, aguanta bien un par de días, así que puedes prepararlo con antelación.
Clătite (crepes rumanos)
Si buscas algo rápido, las clătite son una apuesta segura. De textura y uso similar a las crepes, suelen presentarse en su versión enrolladas y son más finas que las crepes. El relleno es variado, desde mousses, chocolate en cremas, crema pastelera, cremas de queso, etc.
Tiempo de preparación: 20 minutos
Porciones: 6
Información nutricional: 180 kcal por unidad
Tipo de cocina: Europea del Este
Tipo de comida: Postre / merienda
Son ideales para una merienda improvisada. También funcionan bien si tienes invitados y quieres preparar algo rápido que guste a todo el mundo.
Salam de biscuiți (sin horno)
Este postre llama la atención solo por su aspecto. Parece un salami… pero no tiene nada que ver. Es dulce, intenso y bastante contundente.
Se prepara con galletas troceadas, cacao, mantequilla y, en muchas recetas, un chorrito de ron o esencia de vainilla. Luego se mezcla todo, se le da forma de cilindro y se deja enfriar.
Tiempo de preparación: 25 minutos (+ reposo)
Porciones: 6
Información nutricional: 350 kcal por ración
Tipo de cocina: Rumana casera
Tipo de comida: Postre
Lo mejor es que no necesitas horno. Es perfecto si no quieres complicarte o si buscas una receta rápida para salir del paso. Además, se conserva bien en la nevera, así que puedes hacerlo con antelación.