Pollo Marsala: receta italiana tradicional con una salsa irresistible

Hay platos que trascienden el recetario básico para convertirse en refugios reconfortantes. El pollo Marsala pertenece a esa estirpe de clásicos capaces de transformar unos simples filetes de pechuga en un manjar memorable gracias a la alquimia de una reducción alcohólica y mantequilla fundida. Frente a preparaciones más cotidianas como unos muslos de pollo al horno o el tradicional arroz con pollo de la abuela, esta receta destaca por la textura aterciopelada de su jugo y el dulzor tostado del vino siciliano.

Siguiendo con recetas similares, quienes disfrutaron alguna vez con la melosidad de un pollo a la miel encontrarán aquí un territorio de sabores intensos que conquista desde el primer tenedor.

Ingredientes

4 pechugas de pollo fileteadas finas

100 gramos de harina de trigo común

50 gramos de mantequilla sin sal

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

200 mililitros de vino Marsala seco

150 mililitros de caldo de pollo casero

150 gramos de champiñones laminados frescos

1 diente de ajo picado fino

Unas ramitas de perejil fresco picado

Sal marina y pimienta negra recién molida

Cómo hacer Pollo Marsala paso a paso

Salpimentar los filetes de pollo por los dos lados y pasar cada uno por harina en un plato, sacudiendo la harina de más. Calienta el aceite con la mitad de la mantequilla en una sartén de suficiente tamaño. Ir dorando los filetes por cada lado hasta que tengan un todo dorado, sin secarlos. Reservar. Echar los champiñones laminados y el ajo picado en esa misma sartén aprovechando los jugos, salteándolos hasta que pierdan el agua. Verter el vino Marsala para desglasar el fondo, rascando con una cuchara de madera y dejando que hierva fuerte para evaporar el alcohol. Incorporar el caldo de pollo y devolver los filetes a la sartén junto con sus jugos reposados. Ir cocinando a fuego lento unos minutos, la salsa debe espesar un poco. Ya fuera del fuego, agregar el resto de mantequilla, rectificar sal, añadir perejil picado y remover todo bien.

Trucos para que salga perfecto

Utilizar un vino Marsala auténtico marca la diferencia entre un plato corriente y uno inolvidable; evita sucedáneos dulces de cocina. Rebozar el pollo justo antes de freírlo evita que la harina forme grumos pesados en la salsa.

Variantes de la receta

En lugar de champiñones puedes usar setas silvestres de temporada, y también espárragos trigueros.

Otra buena idea es usar nata líquida al final, para aportar una mayor cremosidad.

Con qué acompañar Pollo Marsala

Este plato pide algo que absorba la salsa generosa. Un puré de patatas casero con abundante mantequilla o una porción de pasta fresca corta resultan ideales para rebañar el plato sin dejar rastro.

Cómo conservar Pollo Marsala

Guarda las sobra en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de dos días. Al recalentar, hazlo a fuego suave en una sartén añadiendo una cucharada de agua o caldo para recuperar la textura original de la salsa.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Italiana tradicional

Tipo de comida: Almuerzo o cena principal

Calorías totales aproximadas: 480 kcal por ración