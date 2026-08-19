Pollo Marsala: receta italiana tradicional con una salsa irresistible
Prepara un auténtico pollo Marsala con esta receta italiana tradicional. Una carne tierna acompañada de una salsa cremosa e irresistible.
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Recetas de pollo en salsa
Hay platos que trascienden el recetario básico para convertirse en refugios reconfortantes. El pollo Marsala pertenece a esa estirpe de clásicos capaces de transformar unos simples filetes de pechuga en un manjar memorable gracias a la alquimia de una reducción alcohólica y mantequilla fundida. Frente a preparaciones más cotidianas como unos muslos de pollo al horno o el tradicional arroz con pollo de la abuela, esta receta destaca por la textura aterciopelada de su jugo y el dulzor tostado del vino siciliano.
Siguiendo con recetas similares, quienes disfrutaron alguna vez con la melosidad de un pollo a la miel encontrarán aquí un territorio de sabores intensos que conquista desde el primer tenedor.
Ingredientes
Cómo hacer Pollo Marsala paso a paso
- Salpimentar los filetes de pollo por los dos lados y pasar cada uno por harina en un plato, sacudiendo la harina de más.
- Calienta el aceite con la mitad de la mantequilla en una sartén de suficiente tamaño.
- Ir dorando los filetes por cada lado hasta que tengan un todo dorado, sin secarlos. Reservar.
- Echar los champiñones laminados y el ajo picado en esa misma sartén aprovechando los jugos, salteándolos hasta que pierdan el agua.
- Verter el vino Marsala para desglasar el fondo, rascando con una cuchara de madera y dejando que hierva fuerte para evaporar el alcohol.
- Incorporar el caldo de pollo y devolver los filetes a la sartén junto con sus jugos reposados.
- Ir cocinando a fuego lento unos minutos, la salsa debe espesar un poco.
- Ya fuera del fuego, agregar el resto de mantequilla, rectificar sal, añadir perejil picado y remover todo bien.
Trucos para que salga perfecto
Utilizar un vino Marsala auténtico marca la diferencia entre un plato corriente y uno inolvidable; evita sucedáneos dulces de cocina. Rebozar el pollo justo antes de freírlo evita que la harina forme grumos pesados en la salsa.
Variantes de la receta
En lugar de champiñones puedes usar setas silvestres de temporada, y también espárragos trigueros.
Otra buena idea es usar nata líquida al final, para aportar una mayor cremosidad.
Con qué acompañar Pollo Marsala
Este plato pide algo que absorba la salsa generosa. Un puré de patatas casero con abundante mantequilla o una porción de pasta fresca corta resultan ideales para rebañar el plato sin dejar rastro.
Cómo conservar Pollo Marsala
Guarda las sobra en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de dos días. Al recalentar, hazlo a fuego suave en una sartén añadiendo una cucharada de agua o caldo para recuperar la textura original de la salsa.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 30 minutos
Porciones: 4 personas
Tipo de cocina: Italiana tradicional
Tipo de comida: Almuerzo o cena principal
Calorías totales aproximadas: 480 kcal por ración