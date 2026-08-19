Pollo Madras: receta india tradicional llena de sabor y especias

Hay platos que logran despertar los sentidos al instante. Basta con que el aceite caliente comience a liberar los aromas de las especias tostadas para que toda la cocina se llene de una energía distinta, vibrante y muy cálida. El pollo Madras encarna a la perfección esa magia del sur de la India, donde el picante no busca apagar el paladar, sino sacudirlo y avivar cada matiz de la carne. Lejos de la comodidad hogareña de unos muslos de pollo al horno o de la placidez de un arroz con pollo de la abuela, esta receta exige perderle el miedo al fuego de las guindillas y al carácter rotundo del comino.

Quienes alguna vez se dejaron cautivar por la suavidad azucarada de un pollo a la miel descubrirán aquí un territorio completamente opuesto: un guiso potente y lleno de sabor, que marca la diferencia desde el primer bocado.

Ingredientes

800 gramos de contramuslos de pollo troceados sin hueso

2 cebollas grandes picadas finas

3 dientes de ajo y un trozo de jengibre fresco rallado

4 tomates maduros triturados

2 cucharadas de mezcla de especias Madras en polvo

1 cucharadita de comino en grano y otra de semillas de mostaza negra

1 cucharadita de cúrcuma y media de cayena molida

300 mililitros de caldo de pollo o agua

Aceite de girasol o ghee

Sal marina y cilantro fresco picado

Cómo hacer Pollo Madras paso a paso

Tostar un poco las semillas de comino y mostaza en una sartén con un chorrito de aceite. Cuidado de no quemarlas. Agrega la cebolla picada y carameliza unos momentos. Echa el ajo y el jengibre rallados, removiendo para que no se quemen. Añade el pollo troceado, la cúrcuma, el curry Madras y la cayena, mezcla bien para que la carne coja sabor. Añade el tomate triturado y ve cocinando a fuego lento. Echa el caldo de pollo y deja cocer todo a fuego lento. Rectifica el punto de sal y retira del fuego, dejando reposar para que se unifiquen los sabores. Espolvorear abundante cilantro fresco picado justo por encima antes de llevar a la mesa.

Trucos para que salga perfecto

Tostar las especias enteras al principio de la receta en la grasa caliente libera aceites esenciales que multiplican el aroma final del plato. Si el picante resulta excesivo, un toque de yogur natural al servir ayuda a suavizar el bocado.

Variantes de la receta

Si no te gusta mucho el pollo o prefieres otras opciones, puedes sustituir el pollo por pavo troceado, pechugas o contramuslos, incluso por cordero si lo prefieres. Para una versión más vegetariana, cambia la carne de pollo por verduras como calabacín, calabaza, batata, etc.

Con qué acompañar Pollo Madras

Este guiso picante pide un acompañamiento neutro que contrarreste la fuerza de las especias. Un arroz basmati blanco cocido al vapor o unos panes naan calentados en la sartén resultan indispensables.

Cómo conservar Pollo Madras

Guarda el guiso en un recipiente hermético en la nevera durante tres días o congélalo sin problemas. Al recalentar, hazlo a fuego lento añadiendo un par de cucharadas de agua para recuperar la textura de la salsa.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: India tradicional

Tipo de comida: Almuerzo o cena principal

Calorías totales aproximadas: 520 kcal por ración