Hay combinaciones que, sobre el papel, parecen un exceso. Luego las pruebas y empiezan a tener bastante sentido. La pizza smash burger juega precisamente con esa idea: carne de hamburguesa muy dorada, queso fundido y los sabores clásicos de una pizza reunidos en un plato contundente, crujiente en los bordes y sorprendentemente fácil de preparar.

No es una pizza tradicional ni pretende serlo. Tampoco es exactamente una hamburguesa. Su gracia está en cocinar la carne con la técnica smash, presionándola sobre una superficie muy caliente para crear una costra intensa, y terminarla con tomate, mozzarella y los ingredientes que normalmente pondríamos sobre una pizza.

Ingredientes para preparar pizza smash burger

500 g de carne picada de ternera con aproximadamente un 15 o 20 % de grasa

Cuatro panes planos o tortillas de trigo grandes

150 g de salsa de tomate para pizza

200 g de mozzarella rallada.

Sal, pimienta negra, una cucharadita de orégano seco y un poco de aceite.

Como ingredientes opcionales puedes utilizar pepperoni, cebolla cortada muy fina, champiñones laminados o jalapeños.

Cómo preparar la carne para una smash burger

Divide la carne en cuatro porciones y forma bolas sin apretarlas demasiado. No añadas huevo, pan rallado ni otros ingredientes. Esto no es una albóndiga. La carne debe mantenerse fría hasta el momento de cocinarla. Una mezcla demasiado manipulada adquiere una textura compacta y pierde parte de la jugosidad que buscamos. Sazona justo antes de ponerla sobre la sartén. Sal y pimienta son suficientes. El resto del sabor llegará después con el tomate, el queso y los ingredientes de pizza.

El secreto para conseguir una costra crujiente

Utiliza una sartén de hierro, una plancha o una superficie gruesa que conserve bien el calor. Caliéntala durante varios minutos. Tiene que estar realmente caliente.

Coloca una bola de carne sobre la superficie y presiónala inmediatamente con una espátula resistente. Puedes poner un pequeño cuadrado de papel de horno entre la carne y la espátula para evitar que se pegue.

Presiona con fuerza durante unos diez segundos. Después, no la toques.

Ese contacto directo permite que la superficie se dore y aparezca la costra característica de una smash burger. Si empiezas a mover la carne de un lado a otro, el resultado será una hamburguesa fina, pero sin demasiada gracia.

Cómo montar la pizza smash burger

Cuando los bordes de la carne estén oscuros y crujientes, dale la vuelta. Cocina el segundo lado durante aproximadamente un minuto.

Coloca encima una capa fina de salsa de tomate. No conviene pasarse: demasiada salsa aporta humedad y puede reblandecer la base. Añade mozzarella rallada y una pizca de orégano.

Este es el momento de incorporar pepperoni, champiñones o cebolla. Utiliza cantidades moderadas. La carne sigue siendo la protagonista y cargarla con demasiados ingredientes hace difícil incluso comerla.

Cómo conseguir un queso perfectamente fundido

Después de añadir la mozzarella, baja ligeramente el fuego y tapa la sartén. El vapor y el calor acumulado fundirán el queso en uno o dos minutos.

Si la sartén parece demasiado seca, añade unas gotas de agua en un lateral antes de taparla. Nunca directamente sobre la carne. El vapor se forma enseguida y ayuda a conseguir una mozzarella brillante y completamente fundida.

Retira la tapa en cuanto el queso esté listo. Mantener la carne demasiado tiempo al fuego terminará secándola.

La base perfecta para la pizza smash burger

Una tortilla de trigo grande es probablemente la opción más sencilla. Puedes colocar la carne directamente sobre ella y tostar la base durante unos segundos en la misma sartén.

Los panes planos finos también funcionan muy bien y aportan algo más de cuerpo. Incluso se puede utilizar una pequeña base de pizza precocinada, aunque el plato será bastante más contundente.

Sea cual sea la elección, busca una base que pueda sostener la carne sin convertirse en una masa blanda. Un breve tostado cambia mucho el resultado.

Trucos para que la pizza smash burger quede jugosa

El primero es no cocinar la carne durante demasiado tiempo. Al ser fina, necesita pocos minutos. La mayor parte de la cocción ocurre en el primer lado.

También conviene trabajar por tandas. Cuatro hamburguesas en una sartén pequeña hacen bajar la temperatura y la carne empieza a liberar líquido.

Por último, sirve la pizza smash burger inmediatamente. Aquí esperar veinte minutos no aporta nada bueno. La mozzarella se endurece, la base absorbe humedad y los bordes pierden parte de su textura crujiente.

Cómo servir la pizza smash burger

Sírvela recién hecha, cortada en dos o cuatro porciones si utilizas una base amplia. Una ensalada sencilla o unas patatas al horno son acompañamientos más que suficientes.

Y ten servilletas cerca.

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 650 kcal por porción

Tipo de cocina: Fusión americana e italiana

Tipo de comida: Almuerzo o cena