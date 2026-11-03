Panellets de pistacho: receta original para preparar en casa

Noviembre huele de una manera muy particular. En Cataluña, Valencia o Baleares, las calles y las cocinas se impregnan enseguida del perfume inconfundible del boniato asado, la almendra tostada y unas sobremesas que se alargan sin prisa mientras fuera refresca de verdad. Lejos de la rigidez de las fábricas, el secreto de estos dulces reside en el tacto, en buscar inspiración entre las mejores recetas de panellets caseros y en disfrutar de una buena tanda de recetas para el Día de Todos los Santos que llenan el hogar de un calor muy reconfortante.

Ingredientes

300 gramos de almendra molida cruda (de variedad Marcona si es posible)

250 gramos de azúcar blanco o glass

1 boniato mediano (unos 200 o 250 gramos ya asado y sin piel)

Ralladura fina de medio limón

1 huevo (la clara para el manejo y la yema para pintar al final)

100 gramos de piñones nacionales

50 gramos de almendra en granillo

Un chorrito discreto de anís seco o esencia de vainilla (al gusto)

Cómo hacer panellets de piñones paso a paso

Asar el boniato entero con piel a 190 grados durante unos 45 minutos hasta que notes que la pulpa cede por completo al pincharla. Dejar que pierda temperatura por completo, retirar la piel con cuidado y machacar la carne en un bol hondo con la ayuda de un tenedor hasta crear un puré uniforme. Incorporar el azúcar junto con la ralladura de limón, mezclando con energía para que la humedad del tubérculo empiece a disolver los cristales. Agregar la almendra molida en varias tandas y amasar con las manos limpias hasta conseguir una bola compacta, un poco pegajosa pero manejable. Tapar el recipiente con film y dejar reposar en la nevera un mínimo de cuatro horas, aunque dejarlo toda la noche marca una diferencia abismal en la textura final. Formar porciones redondas de unos quince gramos, pasarlas apenas por clara batida sin espuma y rebozarlas con los piñones haciendo una ligera presión para que queden bien sujetos. Ir colocando las piezas sobre papel sulfurizado, pintarlas con la yema rebajada con dos gotas de agua y hornear a 210 grados durante ocho o diez minutos hasta ver los piñones bien dorados.

Trucos para que salga perfecto

Aquí el gran enemigo invisible es el exceso de agua. Si asas el boniato pelado o en trozos, absorbe humedad de más y luego te obligará a gastar una cantidad absurda de almendra para corregir la masa. Déjalo siempre con piel; concentra mejor los azúcares y protege la pulpa.

Vigila de cerca el reloj los últimos minutos porque la línea entre el punto perfecto y el tostado excesivo es finísima.

Variantes de la receta

Si te apetece romper con lo previsto sin perder la esencia, indagar en recetas con pistachos triturados aporta un color verde intenso inigualable y un punto crujiente muy sofisticado que sorprende a cualquiera en la mesa.

Con qué acompañar panellets de piñones

Estas pequeñas piezas concentran tanta grasa noble y azúcar que piden a gritos un trago que limpie el paladar sin estorbar. Si prefieres evitar el alcohol, un té negro bien caliente o una infusión de hierba luisa y menta equilibran la contundencia de la almendra, dejando una sensación limpia y muy agradable tras cada bocado.

Cómo conservar panellets de piñones

Olvídate de dejarlos al aire en un plato sobre la encimera si quieres que aguanten tiernos. Guárdalos en una lata metálica o un tupper hermético, colocando papel de horno entre capa y capa si tienes que apilarlos. A temperatura ambiente en un rincón fresco aguantan perfectamente cuatro o cinco días.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 1 hora y 15 minutos en total (incluyendo reposo)

Porciones: 20 a 25 unidades según el tamaño que les des

Tipo de cocina: Tradicional catalana / Repostería estacional

Tipo de comida: Postre o merienda de otoño

Información nutricional: Unas 420 kcal por cada 100 gramos (lo que equivale a unas 65-75 kcal por pieza individual debido a la densidad de la almendra y el fruto seco).