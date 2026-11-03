Panellets de Nutella: receta fácil con crema de avellanas y chocolate

Noviembre avanza trayendo consigo mañanas frías que parecen pedir un dulce casero al calor de la cocina. Aunque los piñones se llevan todo el protagonismo de la temporada, se puede experimentar con alternativas que rompen la monotonía de los obradores clásicos. En casa, la debilidad por el cacao manda, y fusionar el mazapán tradicional con la crema de avellanas resulta un acierto rotundo que entusiasma tanto a grandes como a pequeños.

Si te apetece explorar otras texturas oscuras y económicas, resulta muy útil echar un vistazo a los panellets de chocolate, perfectos para enriquecer cualquier surtido dentro de las mejores recetas para el Día de Todos los Santos. Incluso puedes elevar la experiencia preparando una excelente Nutella casera desde cero antes de meterte de lleno en la masa.

Ingredientes

250 gramos de almendra molida cruda de buena calidad

200 gramos de azúcar glass

1 boniato pequeño asado (unos 140 gramos de pulpa limpia)

4 cucharadas soperas bien colmadas de crema de avellanas y chocolate

50 gramos de cacao puro en polvo para el rebozado exterior

1 clara de huevo para dar textura a la mezcla si fuera preciso

Avellanas tostadas picadas para la decoración final

Cómo hacer panellets de Nutella paso a paso

Asar el boniato entero con piel a 190 grados durante unos cuarenta y cinco minutos hasta que la pulpa ceda sin resistencia al pincharla. Retirar la piel del tubérculo mientras aún esté templado y machacar la pulpa en un bol hondo con la ayuda de un tenedor hasta obtener un puré fino. Incorporar el azúcar glass junto con la crema de avellanas y chocolate, removiendo con energía para unificar la pasta untuosa. Agregar la almendra molida en un par de tandas y amasar con las manos limpias hasta lograr una masa homogénea, compacta y moldeable. Dejar reposar la preparación en la nevera durante al menos dos horas dentro de un recipiente cerrado para que adquiera la firmeza adecuada. Tomar pequeñas porciones de masa de unos quince gramos, darles forma redonda y rebozarlas generosamente con el cacao puro o la avellana picada. Colocar las piezas sobre una bandeja forrada y hornear a 200 grados durante seis u ocho minutos justos, vigilando de cerca para que no pierdan aroma.

Trucos para que salga perfecto

Controlar la humedad resulta fundamental cuando sustituimos parte de la almendra por cremas untuosas. La crema de avellanas aporta grasa propia, así que vigila la cantidad exacta de boniato para que la masa no pierda consistencia y se desinfle dentro del horno.

Si buscas una textura verdaderamente crujiente en la capa externa, presionar ligeramente las bolas sobre granillo de almendra tostada antes del horneado ofrece un contraste de categoría superior.

Variantes de la receta

La versatilidad de esta base chocolatera permite jugar sin miedo en la cocina sin perder la brújula tradicional. Una alternativa muy celebrada en las sobremesas consiste en sustituir parte del cacao exterior por virutas de chocolate negro o almendra granillo caramelizada, consiguiendo juegos de texturas en boca que elevan el resultado final de forma notable.

Con qué acompañar panellets de Nutella

Un bocado tan goloso y denso agradece bebidas que aporten contraste directo sin saturar el paladar. Un vaso de leche fría recién salida de la nevera es un clásico infalible que equilibra la intensidad del cacao. Si buscas sobremesas con un punto más adulto, un buen café expreso corto limpia maravillosamente el rastro de la avellana.

Cómo conservar panellets de Nutella

Guarda las piezas en una lata metálica o un recipiente hermético de cristal, separando las capas con papel de hornear para evitar que se peguen entre sí. A temperatura ambiente en una zona fresca de la cocina aguantan en condiciones óptimas unos cuatro días completos.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos en total (incluyendo horneado y reposo)

Porciones: 18 a 22 unidades según el tamaño que decidas darles

Tipo de cocina: Fusión moderna de repostería estacional

Tipo de comida: Merienda / Dulce de sobremesa

Información nutricional: Alrededor de 450 kcal por cada 100 gramos (unas 70-85 kcal por pieza individual debido a la densidad de la almendra y la crema de chocolate).