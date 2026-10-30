Panellets en freidora de aire: receta fácil y rápida

Los panellets son el dulce por excelencia de Todos los Santos en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, y cada vez más presentes en toda España. Estas pequeñas bolitas de mazapán cubiertas de piñones son tradicionales en la fiesta de la Castanyada, junto a las castañas y los boniatos asados. Y aunque siempre se han hecho al horno, la freidora de aire permite prepararlos en muy poco tiempo, sin tener que encender el horno y con un resultado dorado y crujiente por fuera y tierno por dentro. Te explicamos cómo hacer panellets en freidora de aire paso a paso.

Ficha técnica de los panellets en freidora de aire

Tiempo de preparación: 30 minutos + 1 hora de reposo

Tiempo de cocción: 8 minutos por tanda

Raciones: unos 25 panellets

Dificultad: fácil

Tipo de cocina: catalana tradicional

Tipo de comida: dulces y postres de Todos los Santos

Ingredientes para hacer panellets en freidora de aire

Para la masa de mazapán:

250 gramos de almendra molida

200 gramos de azúcar

100 gramos de patata o boniato cocido

Ralladura de medio limón

Para la cobertura:

150 gramos de piñones crudos

1 huevo

Cómo hacer panellets en freidora de aire paso a paso

Cuece la patata o el boniato. Pélalo, córtalo en trozos y cuécelo en agua hasta que esté tierno. Escúrrelo bien y aplástalo con un tenedor hasta obtener un puré fino. Déjalo enfriar por completo. Prepara el mazapán. En un bol, mezcla el puré frío con la almendra molida, el azúcar y la ralladura de limón. Amasa con las manos hasta conseguir una masa homogénea, moldeable y que no se pegue. Deja reposar la masa. Envuélvela en film transparente y déjala en la nevera al menos una hora. Así cogerá consistencia y será más fácil darle forma. Forma las bolitas. Coge porciones de masa del tamaño de una nuez y haz bolitas con las manos, de unos 15 o 20 gramos cada una. Reboza en piñones. Separa la clara de la yema. Pasa cada bolita por la clara batida y después por los piñones, presionando con suavidad para que se peguen bien por toda la superficie. Pinta con yema. Bate la yema y pinta la parte superior de cada panellet con un pincel. Así quedarán brillantes y dorados. Cocina en la freidora de aire. Precalienta la freidora a 180 °C durante 3 minutos. Coloca los panellets en la cesta sobre papel de horno, dejando espacio entre ellos, y cocínalos durante 6 a 8 minutos, hasta que los piñones estén dorados. Deja enfriar. Sácalos con cuidado, porque recién hechos están muy tiernos, y déjalos enfriar sobre una rejilla antes de servirlos.

Trucos para que los panellets queden perfectos en la airfryer

El punto clave es la vigilancia. Cada freidora de aire calienta de forma diferente y los piñones se tuestan muy rápido, así que conviene echar un vistazo a partir del minuto 5. Si ves que se doran demasiado por arriba antes de tiempo, baja la temperatura a 170 °C y alarga un par de minutos la cocción.

Otro truco es usar papel de horno perforado o un molde de silicona apto para freidora de aire, para que los panellets no se peguen a la rejilla. No llenes la cesta: es mejor hacerlos por tandas, dejando espacio entre ellos para que el aire caliente circule bien. Y recuerda que la patata o el boniato deben estar totalmente fríos antes de mezclarlos con la almendra, porque si están calientes la masa quedará demasiado blanda.

Variantes de panellets que puedes hacer en la freidora de aire

Con la misma masa base puedes preparar muchas versiones distintas. Además de los clásicos panellets de piñones, puedes cambiar la cobertura por almendra laminada, coco rallado o avellana picada. También puedes añadir a la masa cacao, café o fruta confitada.

Si quieres probar otras versiones, aquí tienes nuestras recetas de panellets con patata, panellets de boniato, panellets de chocolate, panellets de café o panellets de zanahoria y coco.

Cómo conservar los panellets caseros

Los panellets se conservan bien durante 4 o 5 días en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco. Si hace calor, puedes guardarlos en la nevera, aunque es mejor sacarlos un rato antes de comerlos para que recuperen su textura y sabor.

Para completar la merienda de Todos los Santos, acompáñalos de unas castañas asadas en freidora de aire y un vino dulce o un moscatel, como manda la tradición de la Castanyada. Y si te apetece seguir con los dulces de estas fechas, prueba también los huesos de santo.