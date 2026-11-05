Panellets de boniato: receta tradicional catalana fácil
Descubre cómo hacer panellets de boniato caseros con esta receta fácil. Un dulce tradicional catalán perfecto para celebrar la Castañada y Todos los Santos.
Panellets con patata
Recetas para el Día de Todos los Santos
Panellets en freidora de aire
Llega el otoño y las cocinas huelen de otra manera. Huele a almendra tostada, a ralladura de limón recién hecha y, sobre todo, a boniato asado en el horno. Aunque la teoría clásica de la Castañada exige patata o mazapán puro, cambiar parte de esa base por el boniato aporta una melosidad increíble y un dulzor que evita que el postre empalague. Meterse en esto no requiere un título de alta pastelería, sino paciencia para amasar con calma y respetar los tiempos. Si te gusta experimentar con los clásicos de la fiesta, seguro que disfrutas curioseando las mejores recetas de panellets caseros de piñones, un fijo absoluto de estas fechas que nunca decepciona en la mesa.
Ingredientes
Cómo hacer panellets de boniato paso a paso
- Asar los boniatos enteros en el horno a 180 grados hasta que al meter una brocheta notes que están blandos por dentro. Déjalos enfriar del todo antes de pelarlos y pesar medio kilo de pulpa limpia.
- Pon esa pulpa en un bol hondo y machácala bien con un tenedor o un pasapurés hasta que quede una pasta fina y sin grumos molestos.
- Incorpora el azúcar, la almendra, la ralladura de limón y el chorrito de anís. Empieza a amasar con las manos hasta lograr una masa densa, uniforme y manejable.
- Tapa el recipiente con un paño y mételo en la nevera unas cuatro horas o, si puedes, déjalo hasta el día siguiente para que coja consistencia.
- Haz bolitas del tamaño de una nuez, pásalas ligeramente por la yema batida y rebózalas con los piñones presionando con cariño para que no se caigan.
- Colócalos en una bandeja con papel de horno, píntalos por encima con un poco más de yema y hornéalos a 200 grados unos diez minutos hasta que los piñones doren.
Trucos para que salga perfecto
El gran secreto está en el tubérculo. Si ves que suelta mucha agua al asar, escúrrelo en un colador antes de empezar. Un truco casero para que los piñones se queden pegados como una roca es escaldarlos unos segundos en agua tibia y secarlos antes de usarlos; eso activa su almidón.
Si quieres comparar texturas con la repostería más clásica, te recomiendo mirar esta receta de panellets de piñones caseros, receta de la abuela catalana.
Variantes de la receta
La masa de boniato es un lienzo en blanco fantástico. Tradicionalmente se divide en porciones para añadir cacao a unas, café a otras o cambiar los piñones por almendra granillo. Si te apetece romper con lo habitual sin perder la esencia, puedes echarle un ojo a esta original receta de panellets de café para dar una sorpresa amarga y muy elegante a tus comensales. También admiten trocitos de fruta confitada o coco.
Con qué acompañar panellets de boniato
Aquí no hay discusión posible. Los adultos disfrutan estos dulces con café o buen licor. Para los más pequeños, un batido de caramelo será ideal.
Cómo conservar estos panellets
Guárdalos en un recipiente de cristal hermético una vez fríos. Duran perfectamente cuatro o cinco días en un sitio fresco y seco sin perder nada de ternura. De hecho, al día siguiente están más ricos porque la almendra se asienta.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 45 minutos de trabajo más el reposo en frío
Porciones: Unas 25 piezas según el tamaño que les des
Información nutricional: 3.850 calorías totales en la tanda (unas 155 calorías por unidad debido a la almendra y los azúcares)
Tipo de cocina: Tradicional catalana de obrador casero
Tipo de comida: Postre y dulce típico de Todos los Santos