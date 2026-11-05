Panellets de boniato: receta tradicional catalana fácil

Llega el otoño y las cocinas huelen de otra manera. Huele a almendra tostada, a ralladura de limón recién hecha y, sobre todo, a boniato asado en el horno. Aunque la teoría clásica de la Castañada exige patata o mazapán puro, cambiar parte de esa base por el boniato aporta una melosidad increíble y un dulzor que evita que el postre empalague. Meterse en esto no requiere un título de alta pastelería, sino paciencia para amasar con calma y respetar los tiempos. Si te gusta experimentar con los clásicos de la fiesta, seguro que disfrutas curioseando las mejores recetas de panellets caseros de piñones, un fijo absoluto de estas fechas que nunca decepciona en la mesa.

Ingredientes

500 gramos de boniato asado con piel

500 gramos de almendra molida fina

400 gramos de azúcar blanco común

La ralladura de un limón entero

1 huevo para la masa (opcional, ayuda a compactar)

1 yema para pintar al final

100 gramos de piñones nacionales

Un chorrito de anís dulce o agua de azahar

Cómo hacer panellets de boniato paso a paso

Asar los boniatos enteros en el horno a 180 grados hasta que al meter una brocheta notes que están blandos por dentro. Déjalos enfriar del todo antes de pelarlos y pesar medio kilo de pulpa limpia. Pon esa pulpa en un bol hondo y machácala bien con un tenedor o un pasapurés hasta que quede una pasta fina y sin grumos molestos. Incorpora el azúcar, la almendra, la ralladura de limón y el chorrito de anís. Empieza a amasar con las manos hasta lograr una masa densa, uniforme y manejable. Tapa el recipiente con un paño y mételo en la nevera unas cuatro horas o, si puedes, déjalo hasta el día siguiente para que coja consistencia. Haz bolitas del tamaño de una nuez, pásalas ligeramente por la yema batida y rebózalas con los piñones presionando con cariño para que no se caigan. Colócalos en una bandeja con papel de horno, píntalos por encima con un poco más de yema y hornéalos a 200 grados unos diez minutos hasta que los piñones doren.

Trucos para que salga perfecto

El gran secreto está en el tubérculo. Si ves que suelta mucha agua al asar, escúrrelo en un colador antes de empezar. Un truco casero para que los piñones se queden pegados como una roca es escaldarlos unos segundos en agua tibia y secarlos antes de usarlos; eso activa su almidón.

Si quieres comparar texturas con la repostería más clásica, te recomiendo mirar esta receta de panellets de piñones caseros, receta de la abuela catalana.

Variantes de la receta

La masa de boniato es un lienzo en blanco fantástico. Tradicionalmente se divide en porciones para añadir cacao a unas, café a otras o cambiar los piñones por almendra granillo. Si te apetece romper con lo habitual sin perder la esencia, puedes echarle un ojo a esta original receta de panellets de café para dar una sorpresa amarga y muy elegante a tus comensales. También admiten trocitos de fruta confitada o coco.

Con qué acompañar panellets de boniato

Aquí no hay discusión posible. Los adultos disfrutan estos dulces con café o buen licor. Para los más pequeños, un batido de caramelo será ideal.

Cómo conservar estos panellets

Guárdalos en un recipiente de cristal hermético una vez fríos. Duran perfectamente cuatro o cinco días en un sitio fresco y seco sin perder nada de ternura. De hecho, al día siguiente están más ricos porque la almendra se asienta.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 45 minutos de trabajo más el reposo en frío

Porciones: Unas 25 piezas según el tamaño que les des

Información nutricional: 3.850 calorías totales en la tanda (unas 155 calorías por unidad debido a la almendra y los azúcares)

Tipo de cocina: Tradicional catalana de obrador casero

Tipo de comida: Postre y dulce típico de Todos los Santos