Níscalos al horno: receta saludable y llena de sabor
Aprende a cocinar níscalos al horno con esta receta saludable, sabrosa y muy fácil de hacer. Anota estos trucos que te damos.
Los níscalos, también conocidos como rovellones, son setas que se destacan no solo por su singular color naranja, sino también por su delicioso sabor y versatilidad en la cocina. Cocinarlos al horno es una manera sencilla y saludable de disfrutar de sus propiedades y crear un plato que encantará a todos en casa. En este artículo, compartiré una receta fácil y nutritiva para preparar níscalos al horno que hará las delicias de tus comensales.
Tiempo de preparación y porciones
La receta de níscalos al horno es rápida y accesible, ideal para cualquier ocasión. Con un tiempo de preparación de aproximadamente 15 minutos y una cocción de 25-30 minutos, podrás tener un plato delicioso listo en menos de una hora. Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, lo que la convierte en una opción perfecta para una comida familiar o una cena con amigos.
Ingredientes necesarios
Para preparar estos níscalos al horno, necesitarás los siguientes ingredientes:
Estos ingredientes no solo aportan un excelente sabor, sino que también se combinan para hacer de esta receta una opción saludable y deleitable.
Preparación de los níscalos al horno
- Precalentar el horno: Comienza precalentando tu horno a 200°C (392°F). Esto asegura que los níscalos se cocinen de manera uniforme y adquieran ese dorado perfecto.
- Limpiar los níscalos: Limpia los níscalos con un paño húmedo o un pincel suave para quitarles la tierra. Evita sumergirlos en agua, ya que pueden absorberla y perder su textura.
- Aliñar los níscalos: En un tazón grande, mezcla los níscalos con el aceite de oliva, los ajos picados, el perejil, la sal y la pimienta hasta que estén bien cubiertos.
- Hornear: Coloca los níscalos en una bandeja para hornear, distribuyéndolos uniformemente. Si decides añadir queso, espolvoréalo sobre los níscalos en este momento. Hornea durante unos 25-30 minutos o hasta que estén tiernos y dorados.
- Servir: Una vez listos, retira del horno y déjalos reposar un par de minutos. Sirve calientes, acompañados de una ensalada fresca o como guarnición de carne o pescado.
Información nutricional
Una porción de níscalos al horno contiene aproximadamente 150 calorías, lo que los convierte en una opción ligera y agradable para cualquier dieta. Además, son ricos en antioxidantes, fibra y vitaminas, siendo ideales para incorporar en un estilo de vida saludable. La combinación de ajo y perejil no solo realza el sabor, sino que también aporta beneficios antiinflamatorios y antioxidantes.
No dudes en experimentar con diferentes especias o hierbas según tu gusto personal. ¡Bon appétit!
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 45 minutos
Porciones: 4
Información nutricional: 150 calorías por porción
Tipo de cocina: mediterránea
Tipo de comida: comida, cena e incluso guarnición