Recetas fáciles

Níscalos al horno: receta saludable y llena de sabor

Receta de níscalos
Níscalos al horno.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Aprende a cocinar níscalos al horno con esta receta saludable, sabrosa y muy fácil de hacer. Anota estos trucos que te damos.

Níscalos con patatas

Níscalos a la soriana

¿Cómo hacer níscalos a la plancha?

Los níscalos, también conocidos como rovellones, son setas que se destacan no solo por su singular color naranja, sino también por su delicioso sabor y versatilidad en la cocina. Cocinarlos al horno es una manera sencilla y saludable de disfrutar de sus propiedades y crear un plato que encantará a todos en casa. En este artículo, compartiré una receta fácil y nutritiva para preparar níscalos al horno que hará las delicias de tus comensales.

Tiempo de preparación y porciones

La receta de níscalos al horno es rápida y accesible, ideal para cualquier ocasión. Con un tiempo de preparación de aproximadamente 15 minutos y una cocción de 25-30 minutos, podrás tener un plato delicioso listo en menos de una hora. Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, lo que la convierte en una opción perfecta para una comida familiar o una cena con amigos.

Ingredientes necesarios

Para preparar estos níscalos al horno, necesitarás los siguientes ingredientes:

  • 500 gramos de níscalos frescos
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 4 dientes de ajo, picados finamente
  • 1 cucharada de perejil fresco picado
  • Sal y pimienta al gusto
  • Opcional: queso rallado (puede ser parmesano o mozzarella) para gratinar

    • Estos ingredientes no solo aportan un excelente sabor, sino que también se combinan para hacer de esta receta una opción saludable y deleitable.

    Preparación de los níscalos al horno

    1. Precalentar el horno: Comienza precalentando tu horno a 200°C (392°F). Esto asegura que los níscalos se cocinen de manera uniforme y adquieran ese dorado perfecto.
    2. Limpiar los níscalos: Limpia los níscalos con un paño húmedo o un pincel suave para quitarles la tierra. Evita sumergirlos en agua, ya que pueden absorberla y perder su textura.
    3. Aliñar los níscalos: En un tazón grande, mezcla los níscalos con el aceite de oliva, los ajos picados, el perejil, la sal y la pimienta hasta que estén bien cubiertos.
    4. Hornear: Coloca los níscalos en una bandeja para hornear, distribuyéndolos uniformemente. Si decides añadir queso, espolvoréalo sobre los níscalos en este momento. Hornea durante unos 25-30 minutos o hasta que estén tiernos y dorados.Receta de níscalos
    5. Servir: Una vez listos, retira del horno y déjalos reposar un par de minutos. Sirve calientes, acompañados de una ensalada fresca o como guarnición de carne o pescado.

    Información nutricional

    Una porción de níscalos al horno contiene aproximadamente 150 calorías, lo que los convierte en una opción ligera y agradable para cualquier dieta. Además, son ricos en antioxidantes, fibra y vitaminas, siendo ideales para incorporar en un estilo de vida saludable. La combinación de ajo y perejil no solo realza el sabor, sino que también aporta beneficios antiinflamatorios y antioxidantes.

    No dudes en experimentar con diferentes especias o hierbas según tu gusto personal. ¡Bon appétit!

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 45 minutos

    Porciones: 4

    Información nutricional: 150 calorías por porción

    Tipo de cocina: mediterránea

    Tipo de comida: comida, cena e incluso guarnición

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas