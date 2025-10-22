Cómo hacer níscalos a la plancha: receta fácil y rápida
Te enseñamos cómo hacer níscalos a la plancha paso a paso: receta rápida, saludable y deliciosa. Anota estos trucos.
Los níscalos son uno de los tesoros más apreciados del otoño. Su sabor terroso y su textura firme los convierten en una delicia para quienes disfrutan de la cocina sencilla y de temporada. Prepararlos a la plancha es una forma ideal de conservar todo su aroma y su jugosidad, sin complicaciones ni ingredientes innecesarios. Esta receta te mostrará cómo cocinarlos de manera rápida, logrando un resultado sabroso y natural que resalta todo el carácter de este hongo.
A menudo, los níscalos se asocian con guisos o con elaboraciones más complejas, pero en realidad bastan unos buenos ejemplares frescos, una sartén o plancha caliente y un toque de aceite para obtener un plato excelente. Es una opción perfecta para acompañar carnes, servir como entrante o incluso disfrutar como plato principal con un poco de pan rústico y un vino joven.
Ingredientes
Modo de preparación
- Limpieza de los níscalos.
Antes de cocinarlos, conviene limpiar los níscalos con cuidado. No los laves directamente bajo el grifo, ya que absorben el agua con facilidad y pueden perder parte de su sabor. Lo mejor es retirar la tierra con un paño húmedo o un pincel de cocina. Si alguno tiene demasiada suciedad, puedes pasarlo brevemente por agua y secarlo enseguida con papel absorbente.
- Preparar el aliño.
Pela los ajos y pícalos muy finos. En un pequeño cuenco, mézclalos con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Este aceite aromatizado servirá tanto para untar la plancha como para dar sabor al final de la cocción. Si te gusta un toque más fresco, añade también un poco de perejil picado.
- Cocinar los níscalos.
Calienta una plancha o sartén amplia a fuego medio-alto. Cuando esté bien caliente, unta ligeramente la superficie con el aceite preparado y coloca los níscalos con la parte del sombrero hacia abajo. No los amontones: si tienes muchos, cocínalos en tandas.
- Déjalos unos dos o tres minutos, hasta que empiecen a soltar su propio jugo y se doren ligeramente. Luego dales la vuelta con cuidado y cocina la otra cara durante otros dos minutos. El secreto está en no moverlos demasiado para que se mantengan tiernos y con el borde ligeramente crujiente.
- Toque final.
Una vez cocinados, espolvorea una pizca de sal gruesa o en escamas por encima. Si lo deseas, añade unas gotas de zumo de limón para realzar su sabor y un poco más del aceite con ajo y perejil.
- Sirve los níscalos calientes, recién hechos, para disfrutar de su textura jugosa y su aroma intenso.
Consejos
- Escoge níscalos medianos y firmes, sin zonas oscuras ni partes blandas.
- No uses exceso de aceite; la idea es que se doren, no que se frían.
- Puedes acompañarlos con pan tostado, huevos fritos o una guarnición de patatas.
- Si te sobran, guárdalos en un recipiente hermético y consúmelos al día siguiente; recalentados también resultan deliciosos.
En apenas unos minutos tendrás un plato lleno de aromas otoñales, saludable y lleno de matices. Cocinar así los níscalos es también una forma de conectar con la cocina tradicional, esa que valora lo natural y lo bien hecho sin artificios.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 15 minutos
Porciones: 2 a 3
Información nutricional: bajo en calorías, rico en fibra, proteínas vegetales y minerales
Tipo de cocina: española tradicional
Tipo de comida: entrante o guarnición