Ni microondas ni horno: según cocineros esta es la mejor forma de recalentar la pizza

Recalentar una pizza del día anterior parece fácil, pero muchas veces el resultado no es el esperado. El microondas suele dejar la masa muy blanda y chiclosa, mientras que el horno tarda más tiempo y deja la masa un poco dura. Por eso, cada vez más cocineros coinciden en que hay un método mucho mejor para devolver a la pizza su textura original.

La clave está en algo que casi todos tenemos en casa: una simple sartén. Según varios expertos culinarios, este sistema permite calentar la pizza de forma que la base se quede crujiente y el queso fundido, muy parecido a cuando está recién salida del horno.

El método que recomiendan los cocineros

Los chefs coinciden en que la mejor forma de recalentar la pizza es hacerlo en una sartén a fuego medio-bajo y echar en un lado unas gotas de agua. Este sistema consigue calentar la base directamente mientras el queso y los ingredientes recuperan su textura original.

El proceso es muy sencillo:

Colocar la pizza en una sartén antiadherente.

Calentar a fuego medio-bajo durante unos minutos.

Agregar un poco de agua en la sartén (no sobre la pizza).

Tapar con una tapa para que salga el vapor.