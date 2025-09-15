Merluza a la gallega: la receta clásica de la cocina del norte

La merluza a la gallega es de esos platos que parecen simples, pero que encierran toda la esencia de una tierra. No tiene secretos escondidos ni técnicas complicadas: solo buen pescado, patatas, aceite de oliva y ese pimentón que lo cambia todo. Lo que hace especial a esta receta es la calidad del producto y el respeto por la tradición marinera de Galicia.

Un poco de historia

En las costas gallegas, la merluza ha sido desde siempre un pescado abundante y muy apreciado. Los marineros la llevaban a puerto y las familias la cocinaban con lo que tenían a mano: patatas de la huerta, laurel del jardín y el aceite bueno guardado para las ocasiones. Así nació este exquisito plato que, con el tiempo, se convirtió en uno de los emblemas de la cocina gallega.

Merluza a la gallega

Ingredientes para 4 personas

800 g de rodaja de merluza, pueden ser frescas o congeladas

4 patatas medianas del mismo tamaño

6 cucharadas de aceite de oliva virgen

1 cucharada de pimentón dulce

1 cebolla grande

4 dientes de ajo laminados

Un litro de agua

Una hoja de laurel

Media cucharadita de sal