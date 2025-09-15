Merluza a la gallega: la receta clásica de la cocina del norte
Merluza a la gallega paso a paso: un plato clásico con patatas y pimentón que nunca falla en la mesa.
La merluza a la gallega es de esos platos que parecen simples, pero que encierran toda la esencia de una tierra. No tiene secretos escondidos ni técnicas complicadas: solo buen pescado, patatas, aceite de oliva y ese pimentón que lo cambia todo. Lo que hace especial a esta receta es la calidad del producto y el respeto por la tradición marinera de Galicia.
Un poco de historia
En las costas gallegas, la merluza ha sido desde siempre un pescado abundante y muy apreciado. Los marineros la llevaban a puerto y las familias la cocinaban con lo que tenían a mano: patatas de la huerta, laurel del jardín y el aceite bueno guardado para las ocasiones. Así nació este exquisito plato que, con el tiempo, se convirtió en uno de los emblemas de la cocina gallega.
Ingredientes para 4 personas
Preparación
En primer lugar lavamos, las patatas pero no les quitamos la piel, ya que al quitárselas favorecemos se rompan durante la cocción. A continuación en una olla añadimos el litro de agua con una hoja de laurel y media cucharadita de sal y la cebolla cortada en trozos.
Añadimos las patatas y cocinamos entre 20 y 30 minutos, pincha la patata con el tenedor para ver si está tierna. Cuando note que les falta un poco (por ejemplo cuando lleven 15 o 20 minutos)sacamos las patatas de la olla. Las pelamos con un pela patatas con cuidado de no quemarnos y las cortamos en rodajas gruesas. Las añadimos de nuevo a la olla y también añadimos las rodajas de merluza. Cocinamos unos 10 minutos a fuego medio.
En una sartén añadimos el aceite de oliva y los ajos. Los doramos unos dos minutos, teniendo cuidado de que no se quemen. A continuación añadir después el pimentón y apagar el fuego. Escurrimos la merluza y las patatas en un escurridor para que suelten el agua sobrante. Las ponemos en una fuente y vertemos sofrito de ajos y pimentón.
Consejos prácticos
- No te pases con la cocción del pescado: la merluza está en su punto cuando se separa en lascas fácilmente.
- El pimentón marca la diferencia: usa uno bueno, ahumado si te gusta más intenso.
- Si quieres darle más jugo, añade un poco del caldo de la cocción al servir.
- Y no olvides un buen pan gallego y un vino blanco fresquito: un Albariño o un Ribeiro le sientan de maravilla.
- Si sobra algo de este plato y nos apetece en casa, podemos elaborar unos ricos buñuelos.
La merluza a la gallega es, en el fondo, un pedacito de mar y huerta en el mismo plato. Una receta humilde, pero llena de verdad, que recuerda que la buena cocina no siempre necesita complicarse.