Pensar que de una zona tan particular no pueda salir un corte tan delicioso como el de las cocochas es no conocer bien el mundo gastronómico actual. Es cierto, puede parecer un poco extraño que de la barbilla se obtenga una carne suave, jugosa, sabrosa y perfecta para recetas de platos 5 estrellas.

En realidad, las kokotxas, como se llaman tradicionalmente en el País Vasco, son una parte muy preciada de la merluza gracias a esa textura gelatinosa que va perfecto para preparar en salsa.

Al ser tan melosas, las cocochas, se necesita de mucha delicadeza y destreza para conseguir el fino corte sin dañar sus carnes. Se pueden preparar a la brasa, rebozadas y confitadas, o como la receta de esta vez: cocochas de merluza a las finas hierbas usando la técnica del pilpil.

Por otro lado, si se tiene en cuenta todo gusto que ofrece la merluza sumada a su valor nutricional: es bajo grasas, rico en proteínas de buena calidad y en magnesio, un elemento químico necesario para el buen funcionamiento muscular y cerebral.

Ingredientes