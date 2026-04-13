Macarrones con chorizo Thermomix: receta casera fácil y deliciosa

Hay platos que no fallan, y los macarrones con chorizo son uno de ellos. Sencillos, sabrosos y de esos que apetecen cualquier día de la semana. Si además tienes Thermomix, prepararlos es todavía más cómodo. Menos lío, menos cacharros y prácticamente sin complicaciones.

No hace falta ser un experto en cocina. Con unos pocos ingredientes y siguiendo el orden correcto, puedes sacar un plato bastante potente en sabor y con ese toque casero que siempre se agradece.

Ingredientes

Aquí no hay misterio. Son ingredientes bastante comunes, de los que suelen estar por casa.

300 g de macarrones

150 g de chorizo en rodajas

1/2 cebolla

2 dientes de ajo

400 g de tomate triturado

30 ml de aceite de oliva

500 ml de agua

Sal al gusto

Un poco de pimienta (opcional)

Paso a paso en Thermomix

En primer lugar, añade la cebolla y los ajos al vaso. Tritura unos segundos a velocidad 5. No hace falta que quede perfecto, con que esté bien picado vale. Luego incorpora el aceite y sofríe durante 5 minutos a 120 °C, velocidad cuchara. Aquí empieza a oler bien la cosa. Añade el chorizo en rodajas y programa unos 3-4 minutos más. Esto hace que suelte grasa y sabor, que es justo lo que queremos. Después, incorpora el tomate triturado, un poco de sal y pimienta. Cocina durante unos 8 minutos a 100 °C. Así el tomate pierde acidez y se integra mejor. Ahora toca el turno de la pasta. Añade el agua y los macarrones directamente al vaso. Programa el tiempo que indique el paquete (normalmente entre 10 y 12 minutos), temperatura 100 °C, giro inverso y velocidad cuchara. Cuando termine, deja reposar un par de minutos antes de servir. Parece una tontería, pero ayuda a que la salsa espese un poco más.

Variaciones que puedes probar en casa

Lo bueno de esta receta es que admite cambios sin problema.

Por ejemplo, el tipo de chorizo . Si usas uno muy curado, el sabor será más intenso. Si es más fresco, quedará más suave. Va en gustos.

. Si usas uno muy curado, el sabor será más intenso. Si es más fresco, quedará más suave. Va en gustos. Puedes añadir un poco de queso rallado al final . Se funde con el calor y le da un toque más cremoso.

. Se funde con el calor y le da un toque más cremoso. También puedes incorporar verduras como pimiento o zanahoria para hacerlo un poco más completo. Incluso un toque de orégano o albahaca cambia bastante el perfil del plato.

como pimiento o zanahoria para hacerlo un poco más completo. Incluso un toque de orégano o albahaca cambia bastante el perfil del plato. Si te gusta el picante, un chorizo más fuerte o una pizca de guindilla pueden marcar la diferencia. Pero el picante siempre con moderación.

Al final, se trata de adaptarlo a tu gusto. No hay una única forma de hacerlo.

¿Se pueden guardar para otro día?

Sí, sin problema. Guárdalos en un recipiente hermético en la nevera y aguantan bien un par de días. Para recalentarlos, puedes usar microondas o sartén con un chorrito de agua o caldo para que no se sequen.

Eso sí, como cualquier plato de pasta, están mejor recién hechos. Pero para un apuro, funcionan perfectamente.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 3-4 personas

Información nutricional: Aproximadamente 720 kcal totales (según cantidades y tipo de chorizo)

Tipo de cocina: Española

Tipo de comida: Plato principal