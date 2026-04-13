Recetas de pasta

Macarrones con chorizo Thermomix: receta casera fácil y deliciosa

Pasta con chorizo
Macarrones con chorizo Thermomix.
Francisco María
  • Francisco María
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Macarrones con chorizo en Thermomix, receta casera fácil, cremosa y perfecta para toda la familia.

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Hay platos que no fallan, y los macarrones con chorizo son uno de ellos. Sencillos, sabrosos y de esos que apetecen cualquier día de la semana. Si además tienes Thermomix, prepararlos es todavía más cómodo. Menos lío, menos cacharros y prácticamente sin complicaciones.

No hace falta ser un experto en cocina. Con unos pocos ingredientes y siguiendo el orden correcto, puedes sacar un plato bastante potente en sabor y con ese toque casero que siempre se agradece.

Ingredientes

Aquí no hay misterio. Son ingredientes bastante comunes, de los que suelen estar por casa.

  • 300 g de macarrones
  • 150 g de chorizo en rodajas
  • 1/2 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 400 g de tomate triturado
  • 30 ml de aceite de oliva
  • 500 ml de agua
  • Sal al gusto
  • Un poco de pimienta (opcional)

    • Paso a paso en Thermomix

    1. En primer lugar, añade la cebolla y los ajos al vaso. Tritura unos segundos a velocidad 5. No hace falta que quede perfecto, con que esté bien picado vale.
    2. Luego incorpora el aceite y sofríe durante 5 minutos a 120 °C, velocidad cuchara. Aquí empieza a oler bien la cosa.
    3. Añade el chorizo en rodajas y programa unos 3-4 minutos más. Esto hace que suelte grasa y sabor, que es justo lo que queremos.
    4. Después, incorpora el tomate triturado, un poco de sal y pimienta. Cocina durante unos 8 minutos a 100 °C. Así el tomate pierde acidez y se integra mejor.Chorizo, embutido, chorizo ibérico
    5. Ahora toca el turno de la pasta. Añade el agua y los macarrones directamente al vaso. Programa el tiempo que indique el paquete (normalmente entre 10 y 12 minutos), temperatura 100 °C, giro inverso y velocidad cuchara.
    6. Cuando termine, deja reposar un par de minutos antes de servir. Parece una tontería, pero ayuda a que la salsa espese un poco más.

    Variaciones que puedes probar en casa

    Lo bueno de esta receta es que admite cambios sin problema.

    • Por ejemplo, el tipo de chorizo. Si usas uno muy curado, el sabor será más intenso. Si es más fresco, quedará más suave. Va en gustos.
    • Puedes añadir un poco de queso rallado al final. Se funde con el calor y le da un toque más cremoso.
    • También puedes incorporar verduras como pimiento o zanahoria para hacerlo un poco más completo. Incluso un toque de orégano o albahaca cambia bastante el perfil del plato.
    • Si te gusta el picante, un chorizo más fuerte o una pizca de guindilla pueden marcar la diferencia. Pero el picante siempre con moderación.

    Al final, se trata de adaptarlo a tu gusto. No hay una única forma de hacerlo.

    ¿Se pueden guardar para otro día?

    Sí, sin problema. Guárdalos en un recipiente hermético en la nevera y aguantan bien un par de días. Para recalentarlos, puedes usar microondas o sartén con un chorrito de agua o caldo para que no se sequen.

    Eso sí, como cualquier plato de pasta, están mejor recién hechos. Pero para un apuro, funcionan perfectamente.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 30 minutos
    Porciones: 3-4 personas
    Información nutricional: Aproximadamente 720 kcal totales (según cantidades y tipo de chorizo)
    Tipo de cocina: Española
    Tipo de comida: Plato principal

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