El hígado a la veneciana es una receta con una larga tradición, que combina el intenso sabor del hígado de ternera con el dulzor de las cebollas, dando como resultado un plato muy sabroso y equilibrado. También es muy fácil de hacer e ideal para preparar un almuerzo o cena rápida, pero caliente y reconfortante. Aunque la textura de este tipo de carne no agrada mucho a los más pequeños de la casa, por su elevado número de nutrientes es muy recomendable para ellos. Tradicionalmente, el hígado veneciano se elabora con cebolla blanca, de la variedad Chioggia, muy utilizada en la gastronomía de la región de Véneto. También se suele acompañar con polenta veneciana blanca o con crostini (picatostes). Otras variantes de la receta incluyen pasta de tomate, leche o nata, ingredientes opcionales que se pueden agregan a la cocción de la carne de hígado para espesar y dar color a la salsa de cebollas. Ingredientes:

600 gramos de hígado de ternera

600 gramos de cebolla blanca

50 gramos de mantequilla

1 taza de vinagre de vino blanco

1 taza de caldo de carne

Aceite de oliva extra virgen

Sal

Preparación:

Corta las cebollas en juliana y sofríelas en tacos de mantequilla. Cuando estén doradas, agrega el vinagre de vino blanco, el caldo y un poco de sal. Reduce el fuego y cocina tapado durante aproximadamente 30 minutos. Las cebollas deben quedar muy tiernas. Añade el hígado de ternera cortado en pequeños dados o en tiras. Aumenta la llama del fuego y cocina de 5 a 10 minutos más, revolviendo ocasionalmente para que no se pegue al fondo. Retira la sartén del fuego, condimenta y sirve de inmediato.

Esta es una receta muy simple que generalmente no falla, aunque es necesario controlar el tiempo de cocción del hígado de ternera y no dejarlo más tiempo del indicado, de lo contrario puede quedar duro y amargo. También es conveniente no descuidar las cebollas, cocinándolas lentamente y tapadas, para que queden muy blandas.

Prepara rápidamente unos crostinis

Los picatostes son una buena opción para el acompañamiento de esta carne jugosa. En Italia, se les llama crostini y tienen muy diversas variaciones, pero básicamente se corta el pan duro en cubos y se hornea con una pincelada de aceite de oliva. Adicionalmente, se puede frotar el pan con ajo o espolvorear con hierbas frescas.

