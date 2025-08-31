Helado de avellanas casero sin usar heladera: la receta sencilla de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano es un genio que no duda en ofrecernos lo mejor en sus recetas y libros de cocina, este helado de avellanas sin heladera nos cambiará la vida. Este tipo de ingredientes debemos empezar a tenerlos en cuenta, en especial en estos días en los que necesitamos conseguir un plus de buenas sensaciones de la mano de un cambio de tendencia que será esencial. Es importante tener en consideración algunos elementos que pueden acabar marcando una diferencia significativa.

La receta sencilla de Karlos Arguiñano

Sin usar heladera puedes crear un increíble helado de avellanas

Ingredientes:

300 gramos de avellanas tostadas peladas

250 gramos de leche condensada

100 mililitros de licor de avellana

1/4 litro de nata líquida fría

Elaboración:

Tritura las avellanas tostadas. Pon la avellanas en una picadora y tritúralas hasta que queden bien molidas. Mezcla las avellanas trituradas con leche condensada y licor de avellana Pasa las avellanas a un bol grande. Agrega la leche condensada y el licor de avellana, y mezcla bien. Mezcla la crema de avellana con nata montada y congela. Pon la nata en un bol y móntala con una batidora de varillas eléctrica. Incorpórala al otro anterior (donde está la crema de avellana) y mezcla los ingredientes con movimientos suaves y envolventes. Tapa el bol con film de cocina e introdúcelo en el congelador por lo menos durante 4 horas. Media hora antes de consumirlo, pásalo al frigorífico.

Te proponemos esta receta y alguna otra de helado que puede acabar haciéndonos la vida mucho más sencilla, otro helado que no necesita heladera y que no tenemos excusa para no preparar.

Ingredientes:

50 ml de nata líquida o crema

50 ml de café expreso

25 ml de leche

½ cucharadita de vainilla

3 cucharadas de leche condensada

½ cucharadita de cacao en polvo

100 gr de cubitos de hielo

Elaboración:

La base de este café helado casero es un expreso de calidad. Lo podemos preparar a nuestro gusto, con o sin cafeína dependerá de si queremos disfrutar del sabor o de la fuerza. Con el café listo dejaremos que se enfríe un poco, aunque el café caliente es un placer en invierno, verano es otra historia. Preparamos nata. Para conseguir una buena nata montada el bol en la que la montemos debe estar muy frío y la nata también. Batimos la nata y la ponemos en una manga pastelera, o la reservamos en la nevera para que esté bien fría. Ponemos el hielo en el vaso de la batidora y lo picamos un poco, nos servirá de base para darle menos temperatura a este café. Añadimos el café que tenemos ya listo, le ponemos la leche. El tipo de leche puede ser el que más nos guste, desnatada o incluso bebidas vegetales. Mezclamos con la leche condensada y trituramos de nuevo hasta que nos quede un café con leche extra cremoso. Con todo listo, le daremos el toque de sabor con el cacao en polvo y la vainilla. Estos dos ingredientes combinan muy bien con el café. Tendremos el café helado casi listo, ponemos en un vaso grande y coronamos con la nata. Podemos ponerle un poco más de cacao por encima.

De esta forma disfrutaremos un café helado casero de lujo, listo en unos minutos. Solo nos quedará servirlo siempre que nos apetezca.